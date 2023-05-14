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ЦСКА - Торпедо

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Россия. Премьер-лига, 27 тур ЦСКА - Торпедо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа D
4 тур
19 октября, среда 20:30 ЦСКА 0:1 Торпедо
1 тур
31 августа, среда 17:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
10 тур
17 сентября, суббота 14:00 Торпедо 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 16:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
1 тур
2 августа, суббота 21:30 ЦСКА 4:1 Торпедо
Товарищеские матчи 2015

7 февраля, суббота 18:00 ЦСКА 1:2 Торпедо
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 13:30 ЦСКА 2:0 Торпедо
Товарищеские матчи 2014

12 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:2 Торпедо

5 июля, суббота 13:00 ЦСКА 1:2 Торпедо
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
14 июля, среда 18:30 Торпедо 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
29 июля, суббота 00:00 Торпедо 2:2 ЦСКА
28 тур
6 июля, четверг 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
10 августа, среда 18:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
6 тур
20 июля, среда 19:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:2 ЦСКА
14 тур
22 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:3 Торпедо
11 тур
8 мая, среда 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Торпедо 1:3 ЦСКА
4 тур
6 апреля, пятница 00:00 ЦСКА 0:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 ЦСКА
6 тур
29 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Торпедо 2:2 ЦСКА
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:0 ЦСКА
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:5 Торпедо
Чемпионат России 1996
27 тур
15 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Торпедо 1:2 ЦСКА
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1994
24 тур
18 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Торпедо
2 тур
24 марта, среда 00:00 Торпедо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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