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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Торпедо
ЦСКА - Торпедо: обзор матча 13 мая 2023
ЦСКА
13.05.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо
5'
Ф. Чалов
38'
И. Обляков
90'
Ф. Чалов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Торпедо
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Роша
90'
+4
Замена
И. Агапов
️️️️
Мойзес
90'
+4
Замена
К. Кучаев
️️️️
Ф. Чалов
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
А. Самсонов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Чалов
90'
87'
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
А. Заболотный
85'
85'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
Б. Роганович
85'
Замена
Жажа
️️️️
Д. Караев
82'
Травма
Д. Караев
70'
Замена
Х. Эркинов
️️️️
Р. Юзепчук
68'
Замена
Й. Рейна
️️️️
М. Турищев
67'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
И. Стефанович
40'
Желтая карточка
М. Чурич
ГОЛ! 2:0!
И. Обляков
Пас отдал
Ф. Чалов
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ЦЗ
44
Артем Самсонов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
23
Илья Стефанович
ЛФ
10
Давид Караев
ЦФ
7
Максим Турищев
РФ
Главный тренер
Пеп Клотет
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Игор Савич
ОП
11
Жажа
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
14
Зделар
22
Гайич
5
Мендес
10
Обляков
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
4-1-2-3
23
Бабурин
77
Юзепчук
55
Шляков
44
Самсонов
90
Роганович
35
Енин
97
Чурич
27
Орехов
7
Турищев
10
Караев
23
Стефанович
27
Мойзес
14
Агапов
14
Агапов
27
Мойзес
4
Роша
14
Набабкин
14
Набабкин
4
Роша
63
Чалов
18
Кучаев
18
Кучаев
63
Чалов
91
Заболотный
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Заболотный
90
Роганович
28
Прошкин
28
Прошкин
90
Роганович
77
Юзепчук
11
Эркинов
11
Эркинов
77
Юзепчук
10
Караев
11
Жажа
11
Жажа
10
Караев
23
Стефанович
44
Кухарчук
44
Кухарчук
23
Стефанович
7
Турищев
10
Рейна
10
Рейна
7
Турищев
Остались в запасе
ЦСКА
Торпедо
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
16
Виталий Ботнарь
ВР
56
Александр Довбня
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
56
Александр Довбня
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча ЦСКА - Торпедо
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Максим Ковалев
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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