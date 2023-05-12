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  • Экс-гендиректор «Химок»: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить нас в свой фарм-клуб»

Экс-гендиректор «Химок»: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить нас в свой фарм-клуб»

12 мая 2023, 15:23
6

Сергей Анохин подтвердил, что «Спартак» пытался сделать «Химки» своим фарм-клубом.

Бывший генеральный директор подмосковного клуба заявил, что перед ним стояла задача противостоять этому.

– Почему вы в «Химках» не задержались?

– Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка.

Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб, и найти мощного инвестора.

К лету 2021-го эти задачи я выполнил. А вот еще одну задумку реализовать не удалось. Как раз в то время шли переговоры, куда перейдет из «Чертаново» группа молодых игроков, в том числе Пиняев, Ежов и Сарвели: в «Химки» или «Крылья».

Если бы новый инвестор решил вопрос и ребята оказались в «Химках», я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб.

  • В этом сезоне РПЛ «Спартак» идет на 4-м месте после 26 туров.
  • «Химки» занимают 15-ю строчку (зона вылета).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (6)
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NewLife
1683899910
Сказочник))))))))
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Эном айс
1683901376
Так вот, где порылась... ****** (таинственное животное),залипающее пятью звёздами.)
Ответить
aaaaahhhh
1683904825
кто задачу поставил?:)))
Ответить
Иван Петров 1986
1683905491
Задача выполнена. Вот теперь и будете в пердиве бултыхаться.
Ответить
NewLife
1683907686
Сейчас перед тобой , видимо, стоит задача перед игрой насрать по-больше, чтобы немытым троллям было чем питаться.
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Валя Ромашина
1683913049
Вот и довел Химки до вылета в первую лигу
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