Экс-гендиректор «Химок»: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить нас в свой фарм-клуб»

Сергей Анохин подтвердил, что «Спартак» пытался сделать «Химки» своим фарм-клубом.

Бывший генеральный директор подмосковного клуба заявил, что перед ним стояла задача противостоять этому.

– Почему вы в «Химках» не задержались?

– Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка.

Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб, и найти мощного инвестора.

К лету 2021-го эти задачи я выполнил. А вот еще одну задумку реализовать не удалось. Как раз в то время шли переговоры, куда перейдет из «Чертаново» группа молодых игроков, в том числе Пиняев, Ежов и Сарвели: в «Химки» или «Крылья».

Если бы новый инвестор решил вопрос и ребята оказались в «Химках», я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб.