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    • Экс-гендиректор «Химок»: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить нас в свой фарм-клуб»

    Экс-гендиректор «Химок»: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить нас в свой фарм-клуб»

    Сергей Анохин подтвердил, что «Спартак» пытался сделать «Химки» своим фарм-клубом.

    Бывший генеральный директор подмосковного клуба заявил, что перед ним стояла задача противостоять этому.

    – Почему вы в «Химках» не задержались?

    – Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка.

    Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб, и найти мощного инвестора.

    К лету 2021-го эти задачи я выполнил. А вот еще одну задумку реализовать не удалось. Как раз в то время шли переговоры, куда перейдет из «Чертаново» группа молодых игроков, в том числе Пиняев, Ежов и Сарвели: в «Химки» или «Крылья».

    Если бы новый инвестор решил вопрос и ребята оказались в «Химках», я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб.

    • В этом сезоне РПЛ «Спартак» идет на 4-м месте после 26 туров.
    • «Химки» занимают 15-ю строчку (зона вылета).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2023 15:23
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      Валя Ромашина 3 часа назад

      Вот и довел Химки до вылета в первую лигу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18306

      NewLife 5 часов назад

      Сейчас перед тобой , видимо, стоит задача перед игрой насрать по-больше, чтобы немытым троллям было чем питаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4288

      Иван Петров 1986 5 часов назад

      Задача выполнена. Вот теперь и будете в пердиве бултыхаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      aaaaahhhh 6 часов назад

      кто задачу поставил?:)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4197

      Эном айс 7 часов назад

      Так вот, где порылась... ****** (таинственное животное),залипающее пятью звёздами.)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1164

      Спартач80 > Эном айс 6 часов назад

      Очередная немытая мразота с болот....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18306

      NewLife 7 часов назад

      Сказочник))))))))

      0
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