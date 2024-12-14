Егоров: «Химкам» нужно на законодательном уровне запретить играть в РПЛ»

Бывший спортивный журналист, президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров оценил ситуацию вокруг «Химок».
- Куратору «Химок» Туфану Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
- Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
- Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток. Решение вступит в силу 17 декабря.
«После ареста Туфана Садыгова выяснилось, что «Химки», одним из учредителей которых является Московская область, должны почти миллиард игрокам, сотрудникам, другим клубам и так далее.
Если это так, то участие «Химок» в РПЛ нужно запретить на законодательном уровне как пространство, где сотни миллионов долларов улетают в пустоту, в то время как во всей Московской области нет ни одного полноценного футбольного манежа.
За «Химки» не болеют даже местные. На них ходит меньше людей, чем на «Броуков» в МФЛ в Одинцове. На их соцсети никто не подписан. Клуб не работает. В нем нет души. Значит, он не нужен даже химчанам.
Мне также непонятно: ребята, которые там работали. У вас же такой ресурс! РПЛ!!! Каждый матч – событие! Масса интересного вокруг! Как же нужно ненавидеть свой проект, чтобы С ТАКИМ РЕСУРСОМ НЕ СДЕЛАТЬ НИ-ЧЕ-ГО.
Поразительные менеджеры в наших клубах. Просто поразительные», – написал Егоров.
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