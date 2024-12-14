Егоров: «Химкам» нужно на законодательном уровне запретить играть в РПЛ»

Бывший спортивный журналист, президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров оценил ситуацию вокруг «Химок».

Куратору «Химок» Туфану Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.

Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток. Решение вступит в силу 17 декабря.

«После ареста Туфана Садыгова выяснилось, что «Химки», одним из учредителей которых является Московская область, должны почти миллиард игрокам, сотрудникам, другим клубам и так далее.

Если это так, то участие «Химок» в РПЛ нужно запретить на законодательном уровне как пространство, где сотни миллионов долларов улетают в пустоту, в то время как во всей Московской области нет ни одного полноценного футбольного манежа.

За «Химки» не болеют даже местные. На них ходит меньше людей, чем на «Броуков» в МФЛ в Одинцове. На их соцсети никто не подписан. Клуб не работает. В нем нет души. Значит, он не нужен даже химчанам.

Мне также непонятно: ребята, которые там работали. У вас же такой ресурс! РПЛ!!! Каждый матч – событие! Масса интересного вокруг! Как же нужно ненавидеть свой проект, чтобы С ТАКИМ РЕСУРСОМ НЕ СДЕЛАТЬ НИ-ЧЕ-ГО.

Поразительные менеджеры в наших клубах. Просто поразительные», – написал Егоров.

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