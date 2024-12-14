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    • Егоров: «Химкам» нужно на законодательном уровне запретить играть в РПЛ»

    Егоров: «Химкам» нужно на законодательном уровне запретить играть в РПЛ»

    Бывший спортивный журналист, президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров оценил ситуацию вокруг «Химок».

    • Куратору «Химок» Туфану Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
    • Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
    • Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток. Решение вступит в силу 17 декабря.

    «После ареста Туфана Садыгова выяснилось, что «Химки», одним из учредителей которых является Московская область, должны почти миллиард игрокам, сотрудникам, другим клубам и так далее.

    Если это так, то участие «Химок» в РПЛ нужно запретить на законодательном уровне как пространство, где сотни миллионов долларов улетают в пустоту, в то время как во всей Московской области нет ни одного полноценного футбольного манежа.

    За «Химки» не болеют даже местные. На них ходит меньше людей, чем на «Броуков» в МФЛ в Одинцове. На их соцсети никто не подписан. Клуб не работает. В нем нет души. Значит, он не нужен даже химчанам.

    Мне также непонятно: ребята, которые там работали. У вас же такой ресурс! РПЛ!!! Каждый матч – событие! Масса интересного вокруг! Как же нужно ненавидеть свой проект, чтобы С ТАКИМ РЕСУРСОМ НЕ СДЕЛАТЬ НИ-ЧЕ-ГО.

    Поразительные менеджеры в наших клубах. Просто поразительные», – написал Егоров.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1734170408
    Егоров искренен,конечно,и "за справедливость",но законы и ему следовало бы почитать имеющиеся,а не предлагать придумывать некие новые.
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    bset
    1734172490
    На законодательном уровне нужно запретить клубы РПЛ и ФНЛ спонсировать из бюджета. Улетели деньги в трубу - проблемы инвестора. А теперь это проблема областного бюджета. Хотите в футбол "поиграть" - стройте академии, вкладывайте в детский футбол, и зарабатывайте с комиссий за трансферы своих выпускников.
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    ivany4
    1734173705
    А может хватит мечтать?! Зачем выдумывать какие-то запреты!? Достаточно подкорректировать имеющиеся законы, в отношении "специалистов" от футбола, управленцев клубами, руководителей областей и т.п. Понимаю, много "голов" таких деятелей полетит "в чисто поле". А цель пересмотра законов должна состоять в том, что бы эти головы не проросли в дальнейшем. Эх, мечты, мечты. А ведь правильно говорят - мечта мечте рознь.))
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    Борис34684
    1734174004
    Не понятно зачем было набирать столько игроков, если даже играющим платить нечем. Ведь у Химок больше всех игроков в лиге.
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    Spartak_forv@
    1734175145
    Как это ничего не делали?А деньги пилить это же труд большой, да и руки от этого потряхивает,но пилить то всё равно надо!
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