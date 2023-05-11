«Ты моя маленькая шлюха»: потерпевшая раскрыла подробности изнасилования Алвесом

А чё там туалеты не разграничены на мужские-женские? Все в один гальюн ходят? А если это происходило в мужском, фраза: "В туалет я пошла добровольно". Звучит как-то странновато)))
Обнародованы показания женщины, обвинившей бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании. 23-летняя потерпевшая раскрыла некоторые подробности инцидента.
- Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
- Он находится в тюрьме с января.
- Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.
«В туалет с Алвесом я пошла добровольно. Мы поцеловались несколько раз, и я сказала, что хочу уйти. Дани сказал «нет» и закрыл щеколду. Он стал говорить мне пошлости: «Ты моя маленькая шлюха». Еще бил меня. Он схватил меня за одежду...» – на этом месте потерпевшая прервала свой рассказ полицейским, расплакавшись.
Показания якобы изнасилованной женщины дополнила ее подруга, сказавшая, что между Алвесом и потерпевшей был половой акт.