«Ты моя маленькая шлюха»: потерпевшая раскрыла подробности изнасилования Алвесом

Обнародованы показания женщины, обвинившей бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании. 23-летняя потерпевшая раскрыла некоторые подробности инцидента.

Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.

Он находится в тюрьме с января.

Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.

«В туалет с Алвесом я пошла добровольно. Мы поцеловались несколько раз, и я сказала, что хочу уйти. Дани сказал «нет» и закрыл щеколду. Он стал говорить мне пошлости: «Ты моя маленькая шлюха». Еще бил меня. Он схватил меня за одежду...» – на этом месте потерпевшая прервала свой рассказ полицейским, расплакавшись.

Показания якобы изнасилованной женщины дополнила ее подруга, сказавшая, что между Алвесом и потерпевшей был половой акт.