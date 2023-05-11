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  • «Ты моя маленькая шлюха»: потерпевшая раскрыла подробности изнасилования Алвесом

«Ты моя маленькая шлюха»: потерпевшая раскрыла подробности изнасилования Алвесом

11 мая 2023, 18:47
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Обнародованы показания женщины, обвинившей бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании. 23-летняя потерпевшая раскрыла некоторые подробности инцидента.

  • Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Он находится в тюрьме с января.
  • Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.

«В туалет с Алвесом я пошла добровольно. Мы поцеловались несколько раз, и я сказала, что хочу уйти. Дани сказал «нет» и закрыл щеколду. Он стал говорить мне пошлости: «Ты моя маленькая шлюха». Еще бил меня. Он схватил меня за одежду...» – на этом месте потерпевшая прервала свой рассказ полицейским, расплакавшись.

Показания якобы изнасилованной женщины дополнила ее подруга, сказавшая, что между Алвесом и потерпевшей был половой акт.

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Источник: TeleCinco
Бразилия. Серия А Испания. Примера Алвес Дани
Комментарии (2)
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serglider
1683843682
А чё там туалеты не разграничены на мужские-женские? Все в один гальюн ходят? А если это происходило в мужском, фраза: "В туалет я пошла добровольно". Звучит как-то странновато)))
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aubergine
1683869268
А она когда с ним в туалет шла добровольно, то на что вообще рассчитывала? Что они просто покакают вместе? И подруга эта непонятная, в щель сортира подглядывала за "изнасилованием"? Странная история, так получается кого угодно оговорить можно. А мораль такова, что нефиг шляться по туалетам с мужиками, с которыми не собиралась вступать в интимную связь. P.S. если там реально было изнасилование, то Алвес конечно мерзавец, но вся эта история с душком.
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