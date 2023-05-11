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    • «Ты моя маленькая шлюха»: потерпевшая раскрыла подробности изнасилования Алвесом

    «Ты моя маленькая шлюха»: потерпевшая раскрыла подробности изнасилования Алвесом

    Обнародованы показания женщины, обвинившей бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании. 23-летняя потерпевшая раскрыла некоторые подробности инцидента.

    • Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Он находится в тюрьме с января.
    • Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.

    «В туалет с Алвесом я пошла добровольно. Мы поцеловались несколько раз, и я сказала, что хочу уйти. Дани сказал «нет» и закрыл щеколду. Он стал говорить мне пошлости: «Ты моя маленькая шлюха». Еще бил меня. Он схватил меня за одежду...» – на этом месте потерпевшая прервала свой рассказ полицейским, расплакавшись.

    Показания якобы изнасилованной женщины дополнила ее подруга, сказавшая, что между Алвесом и потерпевшей был половой акт.

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    Источник: TeleCinco

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    11.05.2023 18:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2614

      serglider 3 часа назад

      А чё там туалеты не разграничены на мужские-женские? Все в один гальюн ходят? А если это происходило в мужском, фраза: "В туалет я пошла добровольно". Звучит как-то странновато)))

      0
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      Рейтинг: +997

      Riot Zero 7 часов назад

      Показания якобы изнасилованной женщины дополнила ее подруга, сказавшая, что между Алвесом и потерпевшей был половой акт.
      А подруга свечку держала или направляла член Алвеса, а может тройничок был?

      1
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      Рейтинг: +1290

      mama1991 8 часов назад

      Неужели на западе нет такой функции как призумпция невиновности? Какая то туфта... Кто угодно может пойти наговорить чего угодно и его посадят....))))) Дичь...

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