Федотов – о 10:1 против «Ростова»: «У соперника были доступны основные игроки, но они привезли молодежь»

Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вспомнил обстоятельства матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1) в сезоне-2019/20. Соперник из-за ковида привез на игру молодежный состав.

«Ростов» открыл счет на 1-й минуте, а потом пропустил 10 голов.

Хет-трик оформил Александр Кокорин.

Сейчас Федотов тренирует ЦСКА.

«Мы готовились к игре, руководство сказало, что будем играть. Потом была информационная война, в которой нас переиграли. Надо быть честными здесь.

Пока «Ростов» не вышел из самолета, мы не знали и не подозревали, что приедет молодежный состав. Потом мы узнали, что в 18 лет опасно играть в футбол и все с этим связанное. Они сыграли в открытый футбол, тактически очень многое позволяли нам.

У меня не поднимается рука испытывать какие-то угрызения совести. Мы прекрасно знали, как до матча развивалась ситуация в «Ростове». У них был доступен боеспособный состав, который они могли привезти. 100 процентов. Не было нескольких игроков, которые болели. Зная это, мы имели полное моральное право проводить матч. Я не мог кому-то сказать: «Не надо играть в полную силу».

После этого матча нам долго пришлось зализывать раны. Из СМИ лился поток грязи приличный. Пришлось реставрировать психологические моменты. Было неприятно. Мы призывали ребят не читать прессу.

Но виновато не «Сочи», а организация футбольного хозяйства, которая допустила проведение матча. Мы-то понимаем, что все можно было правильно решить», – сказал Федотов в интервью Леониду Слуцкому.