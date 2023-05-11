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    • Федотов – о 10:1 против «Ростова»: «У соперника были доступны основные игроки, но они привезли молодежь»

    Федотов – о 10:1 против «Ростова»: «У соперника были доступны основные игроки, но они привезли молодежь»

    Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вспомнил обстоятельства матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1) в сезоне-2019/20. Соперник из-за ковида привез на игру молодежный состав.

    «Мы готовились к игре, руководство сказало, что будем играть. Потом была информационная война, в которой нас переиграли. Надо быть честными здесь.

    Пока «Ростов» не вышел из самолета, мы не знали и не подозревали, что приедет молодежный состав. Потом мы узнали, что в 18 лет опасно играть в футбол и все с этим связанное. Они сыграли в открытый футбол, тактически очень многое позволяли нам.

    У меня не поднимается рука испытывать какие-то угрызения совести. Мы прекрасно знали, как до матча развивалась ситуация в «Ростове». У них был доступен боеспособный состав, который они могли привезти. 100 процентов. Не было нескольких игроков, которые болели. Зная это, мы имели полное моральное право проводить матч. Я не мог кому-то сказать: «Не надо играть в полную силу».

    После этого матча нам долго пришлось зализывать раны. Из СМИ лился поток грязи приличный. Пришлось реставрировать психологические моменты. Было неприятно. Мы призывали ребят не читать прессу.

    Но виновато не «Сочи», а организация футбольного хозяйства, которая допустила проведение матча. Мы-то понимаем, что все можно было правильно решить», – сказал Федотов в интервью Леониду Слуцкому.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    11.05.2023 14:31
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1411

      DemSerg 7 часов назад

      Помолчал бы, плешивое ничтожество. Федотов - позор позоров для ЦСКА. Уж лучше бы Берёза остался, мне результаты ценой найма этого сочинского недотренера не нужны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      cska1948 9 часов назад

      Почему принято ругать Сочи, а не руководство Ростова, которое бросило мальчишек под танк? В конце-концов могли не явиться на матч. А раз стали играть, то тут как известно: в картишках братишек нет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      Fialet > cska1948 8 часов назад

      Тоже верно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7057

      sochi-2013 > cska1948 8 часов назад

      Карпуша надеялся хотя бы на ничейку, чтобы доказать как он велик, а в реале проявил неуважение к сопернику.
      Осуждающие здесь, явно никогда, кроме уроков физкультуры (если справки не брали) спортом не занимались, и не представляют, что такое, когда на серьезных соревнованиях, против них выставляют ДЮСШа.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1261

      кaстрюлька > sochi-2013 8 часов назад

      Прокисшая сочинская моча подтянулась со своим авторитетным мнением. Пышы эсчо, убыток

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1215

      Серёга Краснодарский 10 часов назад

      С того матча Сочи для меня есть только хоккейный

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      Fialet > Серёга Краснодарский 8 часов назад

      Хоккей и Сочи вещи несовместимые. Хоккей это Челябинск, Горький, Казань, Уфа, Магнитогорск, Омск, Новосибирск, Воскресенск, Свердловск, Ижевск, Пермь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1144

      Andrew01 11 часов назад

      Ага ага заявку команды они не видели, п...дит как дышит, за час до матча заявка отдается - это раз.
      Второе: "Пока «Ростов» не вышел из самолета, мы не знали и не подозревали, что приедет молодежный состав." - или Ростов прям с самолета на поле вышел? мог и поменять состав.
      Признайся - просто обосрались проиграть матч детям, вот и выпустил лучших на поле, тем более халявные 3 очка получились и рекорд в РПЛ.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1586

      zarsm 11 часов назад

      Ишак ты, вся основа на карантине была, балабол лысый

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1411

      DemSerg > zarsm 7 часов назад

      Золотые слова. От такого позора век не отмыться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18300

      NewLife 12 часов назад

      Что же ты козел, когда увидел, что происходит, не увел своих богатырей с поля, а позволял им глумиться над малолетками. Дрянь ты, а не человек.

      6
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      Рейтинг: +1261

      кaстрюлька 14 часов назад

      Окстись, харя лошадиная, из-за ковида кохоз был на 2-х недельном карантине в полном составе, а вот когда вы массово срали после вокзальных беляшей, то у вас действительно были доступны некоторые основные игрочишки, но Оренбург вам, чертям обоссаным, всё равно пошёл тогда навстречу

      7
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      Рейтинг: +1411

      DemSerg > кaстрюлька 7 часов назад

      Почти всё верно. Только никому орендург не шёл навстречу. Сверху приказали, это же одна контора.

      1
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