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  • Федотов – о 10:1 против «Ростова»: «У соперника были доступны основные игроки, но они привезли молодежь»

Федотов – о 10:1 против «Ростова»: «У соперника были доступны основные игроки, но они привезли молодежь»

11 мая 2023, 14:31
12

Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вспомнил обстоятельства матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1) в сезоне-2019/20. Соперник из-за ковида привез на игру молодежный состав.

«Мы готовились к игре, руководство сказало, что будем играть. Потом была информационная война, в которой нас переиграли. Надо быть честными здесь.

Пока «Ростов» не вышел из самолета, мы не знали и не подозревали, что приедет молодежный состав. Потом мы узнали, что в 18 лет опасно играть в футбол и все с этим связанное. Они сыграли в открытый футбол, тактически очень многое позволяли нам.

У меня не поднимается рука испытывать какие-то угрызения совести. Мы прекрасно знали, как до матча развивалась ситуация в «Ростове». У них был доступен боеспособный состав, который они могли привезти. 100 процентов. Не было нескольких игроков, которые болели. Зная это, мы имели полное моральное право проводить матч. Я не мог кому-то сказать: «Не надо играть в полную силу».

После этого матча нам долго пришлось зализывать раны. Из СМИ лился поток грязи приличный. Пришлось реставрировать психологические моменты. Было неприятно. Мы призывали ребят не читать прессу.

Но виновато не «Сочи», а организация футбольного хозяйства, которая допустила проведение матча. Мы-то понимаем, что все можно было правильно решить», – сказал Федотов в интервью Леониду Слуцкому.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Ростов Федотов Владимир
Комментарии (12)
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NewLife
1683813456
Что же ты козел, когда увидел, что происходит, не увел своих богатырей с поля, а позволял им глумиться над малолетками. Дрянь ты, а не человек.
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zarsm
1683814434
Ишак ты, вся основа на карантине была, балабол лысый
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Andrew01
1683816035
Ага ага заявку команды они не видели, п...дит как дышит, за час до матча заявка отдается - это раз. Второе: "Пока «Ростов» не вышел из самолета, мы не знали и не подозревали, что приедет молодежный состав." - или Ростов прям с самолета на поле вышел? мог и поменять состав. Признайся - просто обосрались проиграть матч детям, вот и выпустил лучших на поле, тем более халявные 3 очка получились и рекорд в РПЛ.
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Серёга Краснодарский
1683818091
С того матча Сочи для меня есть только хоккейный
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cska1948
1683821493
Почему принято ругать Сочи, а не руководство Ростова, которое бросило мальчишек под танк? В конце-концов могли не явиться на матч. А раз стали играть, то тут как известно: в картишках братишек нет.
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DemSerg
1683830876
Помолчал бы, плешивое ничтожество. Федотов - позор позоров для ЦСКА. Уж лучше бы Берёза остался, мне результаты ценой найма этого сочинского недотренера не нужны.
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Таврида
1683870617
И Заболотный скакал, будто Реалу забил, тьфу, позорище. Зачем этого утырка в ЦСКА позвали?
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