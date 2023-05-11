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Евсеев объяснил, почему «Факел» часто играет вничью

11 мая 2023, 08:57
1

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал, почему воронежская команда часто делит очки с соперниками в этом сезоне.

«Ничьи же были разные. Например, домашняя игра с «Динамо» (3:3) – проиграли 0:2 в первом тайме, а второй тайм включаешь на 48-й минуте, а счет уже 2:3. Игроки выходят из раздевалки, а уже готовы траву рвать.

Так у нас и с «Ростовом» получилось. Рук не опускают, поэтому ничьи. Не было такого, чтобы команда бросала весла в той или иной ситуации.

Мало побед, но это опыт, который приходит со временем. Для этого надо решить определенные задачи в этом сезоне», – объяснил Евсеев.

  • «Факел» 12 раз сыграл вничью в 26 турах РПЛ.
  • Они идут на 13-м месте в таблице лиги.
  • Евсеев возглавил команду 1 мая.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Евсеев Вадим
Комментарии (1)
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Plyash
1683795018
Вадимушка,просто игроки здоровье твоё берегут,боязно им,что ты после очередной победы в раздевалке ноги себе переломаешь при заскоке на стол,как уже чуть было не произошло... Так что ничьи от любви и уважения к тебе.
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