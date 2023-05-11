Евсеев объяснил, почему «Факел» часто играет вничью

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал, почему воронежская команда часто делит очки с соперниками в этом сезоне.

«Ничьи же были разные. Например, домашняя игра с «Динамо» (3:3) – проиграли 0:2 в первом тайме, а второй тайм включаешь на 48-й минуте, а счет уже 2:3. Игроки выходят из раздевалки, а уже готовы траву рвать.

Так у нас и с «Ростовом» получилось. Рук не опускают, поэтому ничьи. Не было такого, чтобы команда бросала весла в той или иной ситуации.

Мало побед, но это опыт, который приходит со временем. Для этого надо решить определенные задачи в этом сезоне», – объяснил Евсеев.