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    Евсеев объяснил, почему «Факел» часто играет вничью

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал, почему воронежская команда часто делит очки с соперниками в этом сезоне.

    «Ничьи же были разные. Например, домашняя игра с «Динамо» (3:3) – проиграли 0:2 в первом тайме, а второй тайм включаешь на 48-й минуте, а счет уже 2:3. Игроки выходят из раздевалки, а уже готовы траву рвать.

    Так у нас и с «Ростовом» получилось. Рук не опускают, поэтому ничьи. Не было такого, чтобы команда бросала весла в той или иной ситуации.

    Мало побед, но это опыт, который приходит со временем. Для этого надо решить определенные задачи в этом сезоне», – объяснил Евсеев.

    • «Факел» 12 раз сыграл вничью в 26 турах РПЛ.
    • Они идут на 13-м месте в таблице лиги.
    • Евсеев возглавил команду 1 мая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2023 08:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14634

      Алексей З 15 часов назад

      Это пздц, тренер провёл одну ( !!!), а его спрашивают почему команда много вничью играла.
      Вы за Шинник спросите, балбесы.

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      Рейтинг: +14563

      playsh 17 часов назад

      Вадимушка,просто игроки здоровье твоё берегут,боязно им,что ты после очередной победы в раздевалке ноги себе переломаешь при заскоке на стол,как уже чуть было не произошло...
      Так что ничьи от любви и уважения к тебе.

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