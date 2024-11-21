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    • Евсеев подробно описал нападение в Астрахани: «18 ноября – мой второй день рождения»

    Евсеев подробно описал нападение в Астрахани: «18 ноября – мой второй день рождения»

    Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев детально рассказал о событиях в Астрахани трехдневной давности.

    • На Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали после матча с «Волгарем».
    • Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

    «Мы шли пешком большой группой в гостиницу. Была освещенная улица. Издалека услышали: «Дайте закурить». Сказали, что не курим, и пошли дальше.

    Видимо, люди были настойчивы, я обернулся и буквально в трех метрах увидел человека с перевязанными бинтом руками. В одной из кистей я увидел нож.

    Попытались успокоить, но люди были агрессивны, и к этому моменту уже подбежал второй человек. Из перцового баллончика второй человек брызнул в глаза, он сразу потерялся, так получилось, что глаза уже не видели.

    В этот момент тот, кто был с ножом, начинает его бить, я своего товарища толкнул, и пришлось защищаться одному. У одного нож, у второго баллончик. Я просто от баллончика защищался рукой. Я еще видел.

    Шмарко от губы до височной части наложили пять швов, его поэтому нет сейчас на тренировке. Есть проблемы.

    У меня и того, с кем мы шли, проблемы с глазами. Прошли освидетельствование. Для меня 18‑е число – второй день рождения», – заявил Евсеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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