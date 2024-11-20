Евсеев вернулся к работе после нападения с оружием

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев сообщил о возвращении к работе.

«Глаза уже получше, но какое-то время на восстановление еще потребуется.

Я сегодня действительно приступил к работе, но ожог слизистой дает о себе знать.

Ношу очки, чтобы не напрягать глаза. Глаза это ведь не ноги, поэтому работаю», – сказал Евсеев.

17 ноября «Ленинградец» сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

После матча на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали. Первому брызнули перцовым газом в лицо, второму – порезали щеку ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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