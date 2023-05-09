Шалимов назвал игрока, из-за которого «Спартак» теряет очки

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре Алексиса Дуарте за «Спартак».

«По Дуарте мне стали писать, что у него хорошая статистика передач, еще в каких-то компонентах. Это все хорошо, но человек в каждом матче делает ошибки, которые приводят или к голам, или к удалению, как в этой игре. Он был капитаном у себя в Парагвае, но пора уже адаптироваться.

Если такие проблемы, зачем вообще его брать? «Спартак» теряет очки из-за этого футболиста, он часто ошибается, но все равно попадает в состав», – сказал Шалимов.

Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.

Это его первый опыт в Европе.

23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением