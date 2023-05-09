Шалимов назвал игрока, из-за которого «Спартак» теряет очки

Розовые брызги со всех сторон летят в Дуарте.
Вы бы подождали все.
Когда-то защищал Соболева и Литвинова от местных "авторитетов". Не верили.
Теперь сам не рад.
То же будет и с Дуарте. Не гнобите его, и толк будет.
Помести попугая в чужую клетку, так он там и есть откажется.
У нас гиперРенан (которого типа мадрид ждёт не дождётся) косячит всё ,что не прибито...
Терпенье-золото!гы.))
Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре Алексиса Дуарте за «Спартак».
«По Дуарте мне стали писать, что у него хорошая статистика передач, еще в каких-то компонентах. Это все хорошо, но человек в каждом матче делает ошибки, которые приводят или к голам, или к удалению, как в этой игре. Он был капитаном у себя в Парагвае, но пора уже адаптироваться.
Если такие проблемы, зачем вообще его брать? «Спартак» теряет очки из-за этого футболиста, он часто ошибается, но все равно попадает в состав», – сказал Шалимов.
- Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
- Это его первый опыт в Европе.
- 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.
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