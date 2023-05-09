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    • Шалимов назвал игрока, из-за которого «Спартак» теряет очки

    Шалимов назвал игрока, из-за которого «Спартак» теряет очки

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре Алексиса Дуарте за «Спартак».

    «По Дуарте мне стали писать, что у него хорошая статистика передач, еще в каких-то компонентах. Это все хорошо, но человек в каждом матче делает ошибки, которые приводят или к голам, или к удалению, как в этой игре. Он был капитаном у себя в Парагвае, но пора уже адаптироваться.

    Если такие проблемы, зачем вообще его брать? «Спартак» теряет очки из-за этого футболиста, он часто ошибается, но все равно попадает в состав», – сказал Шалимов.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4139

      Эном айс 1 час назад

      Розовые брызги со всех сторон летят в Дуарте.
      Вы бы подождали все.
      Когда-то защищал Соболева и Литвинова от местных "авторитетов". Не верили.
      Теперь сам не рад.
      То же будет и с Дуарте. Не гнобите его, и толк будет.
      Помести попугая в чужую клетку, так он там и есть откажется.
      У нас гиперРенан (которого типа мадрид ждёт не дождётся) косячит всё ,что не прибито...
      Терпенье-золото!гы.))

      2
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      Рейтинг: +9794

      САДЫЧОК 1 час назад

      А , про Абаскаля , который проигрывает 2-1 целых 20 минут и играет в 5 защитников- этот Шалимов Ничего не говорит ?!

      0
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      Рейтинг: +14613

      Алексей З > САДЫЧОК 27 минут назад

      5-ым защитником ты Зинковского посчитал ?
      Вот Семак ведя 2:1 и играя в большинстве выпускает 3-его центрального и по схеме при обороне играет в 5 защитников. Это в матче на своём поле , где их и ничья устраивает.
      Садычок-мудачок , акценты надо правильно расставлять.

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