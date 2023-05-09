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    Агент Дуарте назвал критиков игрока сумасшедшими

    Футбольный агент Августо Параха не согласен с критикой своего клиента – защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

    «Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально.

    Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал Параха.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1732

      22 raza chemp 1 час назад

      Блин пацан в 23 года пролетел пол мира, в другую страну, где нет друзей, не знает языка, ещё и накинулись после ошибок со всех сторон, бестолковые аналитики. Вспомните Мусу из ЦСКА, первые игры бегал как курица без головы по полю, после адаптировался и был один из лучших. Но идиоты которые думают что купили игрока и он сразудолжен играть как Видич , не поймут что люди все разные и адаптация проходит по разному, у парняги молодого стресс от перемен в жизни, тут любой прыгнет в ноги, ещё и кончелыге провокатору малколму

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      Рейтинг: +4689

      fakeid 3 часа назад

      мои поздравления спартаку с таким ценным приобретением)

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      Рейтинг: +1732

      22 raza chemp > fakeid 1 час назад

      Наши поздравления с покупкой баласта бакаева, который за 2.5 млн трет лавку. Хотя ему адаптация не нужна, барана купите ему и в горы свозите

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      Рейтинг: +4689

      fakeid > 22 raza chemp 1 час назад

      с покупкой? С ПОКУПКОЙ? ты там опять косорыловки пережрал? он нам бесплатно достался!

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      Рейтинг: +4689

      fakeid 3 часа назад

      я не знаю, кто это, не следил. но факт того, что он повёл себя как игрок уровня дна таблицы фнл, в очень важном матче, говорит о многом. пару лет назад, помнится, кукуян за то же самое удалил ильзата ахметова в игре спартак-цска. потом. правда, карточку почему-то отменил кдк. ну не суть, фол такой же идиотский, в центре поля, когда угрозы ровно ноль. и прямая красная.

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      Рейтинг: +21342

      derrik2000 3 часа назад

      "Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал Параха."

      Во-во.
      Селекционная служба, руководимая до недавнего времени бешеной башкиркой, только с такими агентами имеет дело, которые зубами-руками-ногами ВЦЕПЯТСЯ во ВКУСНЫЙ кусок бабла, когда контракт уже на руках.
      Близкие башкирке по духу, так сказать.

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