Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Дуарте назвал критиков игрока сумасшедшими

9 мая 2023, 17:47
5

Футбольный агент Августо Параха не согласен с критикой своего клиента – защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально.

Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал Параха.

  • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
  • Это его первый опыт в Европе.
  • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова 3
Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке» 5
Григорян назвал игрока, который иногда выглядел нелепо в «Спартаке» 9
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1683644875
"Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал Параха." Во-во. Селекционная служба, руководимая до недавнего времени бешеной башкиркой, только с такими агентами имеет дело, которые зубами-руками-ногами ВЦЕПЯТСЯ во ВКУСНЫЙ кусок бабла, когда контракт уже на руках. Близкие башкирке по духу, так сказать.
Ответить
22 raza chemp
1683650379
Блин пацан в 23 года пролетел пол мира, в другую страну, где нет друзей, не знает языка, ещё и накинулись после ошибок со всех сторон, бестолковые аналитики. Вспомните Мусу из ЦСКА, первые игры бегал как курица без головы по полю, после адаптировался и был один из лучших. Но идиоты которые думают что купили игрока и он сразудолжен играть как Видич , не поймут что люди все разные и адаптация проходит по разному, у парняги молодого стресс от перемен в жизни, тут любой прыгнет в ноги, ещё и кончелыге провокатору малколму
Ответить
САДЫЧОК
1683662646
Да слабый защитник ! Как минимум , не должен , в основе быть.
Ответить
Дядя Серёжа
1683686431
Если выпускают, значит на тренировках что-то показывает, а многие сразу начинали? В защите...
Ответить
mahan
1683703987
Может конечно адаптируется, но сейчас это реально ужас, столько кошмарных ошибок, команда из-за него потеряла очень много очков...
Ответить
Главные новости
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
9
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
18
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+