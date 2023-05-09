Агент Дуарте назвал критиков игрока сумасшедшими

Блин пацан в 23 года пролетел пол мира, в другую страну, где нет друзей, не знает языка, ещё и накинулись после ошибок со всех сторон, бестолковые аналитики. Вспомните Мусу из ЦСКА, первые игры бегал как курица без головы по полю, после адаптировался и был один из лучших. Но идиоты которые думают что купили игрока и он сразудолжен играть как Видич , не поймут что люди все разные и адаптация проходит по разному, у парняги молодого стресс от перемен в жизни, тут любой прыгнет в ноги, ещё и кончелыге провокатору малколму
Футбольный агент Августо Параха не согласен с критикой своего клиента – защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.
«Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально.
Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал Параха.
- Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
- Это его первый опыт в Европе.
- 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.
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