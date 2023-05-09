Агент Дуарте назвал критиков игрока сумасшедшими

Футбольный агент Августо Параха не согласен с критикой своего клиента – защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально.

Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», – сказал Параха.

Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.

Это его первый опыт в Европе.

23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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