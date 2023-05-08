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    • «Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял?»: Канчельскис – об удалении Дуарте в матче с «Зенитом»

    «Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял?»: Канчельскис – об удалении Дуарте в матче с «Зенитом»

    Андрей Канчельскис раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

    Парагвайца удалили на 76-й минуте матча с «Зенитом», в итоге его команда проиграла со счетом 2:3.

    «Есть у «красно‑белых» совсем непонятный защитник Дуарте. И его красная карточка... Он сумасшедший. Откуда они взяли такого?

    Ему не объясняли, что такие подкаты вообще запрещено делать? Ну куда ты катишься? Что ж ты делаешь? Как вообще защитники могут так катиться?

    Подкат – это последнее, что надо делать. Ладно, когда игрок один на один выходит. Под него можно подкатиться, а как у Дуарте – это безобразие!

    Видимо, в Парагвае так учат. Это нонсенс! Человек подводит команду в центре поля, когда соперник к боковой убегает...

    Меня просто бесят такие детские ошибки. Но пусть это разбирают тренеры «Спартака», – сказал Канчельскис.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      FCSpartakM 5 минут назад

      Это красная, но Малколм уже не в первый раз смою левую ногу подставляет под столкновение, провоцируя то пенальти ,то как тут удаление. Защитник идет в подкат, а он ногу бросает навстречу подкату.

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