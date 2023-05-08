«Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял?»: Канчельскис – об удалении Дуарте в матче с «Зенитом»

Андрей Канчельскис раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.
Парагвайца удалили на 76-й минуте матча с «Зенитом», в итоге его команда проиграла со счетом 2:3.
«Есть у «красно‑белых» совсем непонятный защитник Дуарте. И его красная карточка... Он сумасшедший. Откуда они взяли такого?
Ему не объясняли, что такие подкаты вообще запрещено делать? Ну куда ты катишься? Что ж ты делаешь? Как вообще защитники могут так катиться?
Подкат – это последнее, что надо делать. Ладно, когда игрок один на один выходит. Под него можно подкатиться, а как у Дуарте – это безобразие!
Видимо, в Парагвае так учат. Это нонсенс! Человек подводит команду в центре поля, когда соперник к боковой убегает...
Меня просто бесят такие детские ошибки. Но пусть это разбирают тренеры «Спартака», – сказал Канчельскис.
- Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
- Это его первый опыт в Европе.
- 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.
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