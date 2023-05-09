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«Ах ты сука!»: Слуцкий – на претензии Журавеля

9 мая 2023, 15:08
4

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил претензии комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля из прошлого сезона РПЛ.

«В прошлом году играем с «Ростовом». На наш взгляд, Виталий Мешков совершает 23 ошибки не в пользу «Рубина».

Тимур Журавель пишет: «Леониду Викторовичу лучше сосредоточиться на тренерстве, чем на судействе» . Ах ты сука! Это все равно, что ты комментируешь игру, к тебе подошли пять человек, забрали микрофон, в этот микрофон говорят нецензурные вещи. Тебя отодвинули. Ты говоришь: «Я же не могу комментировать». А тебе говорят: «Тимур, сосредоточься на комментировании матча».

Как ты сосредоточишься, если каждую секунду идет свисток против тебя? Ты и рад бы сосредоточиться, но это невозможно сделать», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Рубин» со Слуцким в прошлом сезоне вылетел из РПЛ.
  • В ноябре тренер покинул казанцев.
  • Сейчас под руководством Рашида Рахимова «Рубин» гарантировал себе участие как минимум в переходных матчах за место в РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1683638177
И журавель **** и все остальные вместе с чердаком. Нужно своим делом заниматься, а не лезть куда не надо.
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Красногвардейчик
1683638328
Не оправдываю Журавеля, весьма не приятный персонаж, но Лёня падает всё ниже и ниже
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diamondfan
1683640484
Согласен, Журавель - конченный человек!
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mab1011
1683653829
Эти Журавели еще комментировать на научились, а лезут тренера учить, на чем ему сосредоточиться...
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