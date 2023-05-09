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    «Ах ты сука!»: Слуцкий – на претензии Журавеля

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил претензии комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля из прошлого сезона РПЛ.

    «В прошлом году играем с «Ростовом». На наш взгляд, Виталий Мешков совершает 23 ошибки не в пользу «Рубина».

    Тимур Журавель пишет: «Леониду Викторовичу лучше сосредоточиться на тренерстве, чем на судействе» . Ах ты сука! Это все равно, что ты комментируешь игру, к тебе подошли пять человек, забрали микрофон, в этот микрофон говорят нецензурные вещи. Тебя отодвинули. Ты говоришь: «Я же не могу комментировать». А тебе говорят: «Тимур, сосредоточься на комментировании матча».

    Как ты сосредоточишься, если каждую секунду идет свисток против тебя? Ты и рад бы сосредоточиться, но это невозможно сделать», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • «Рубин» со Слуцким в прошлом сезоне вылетел из РПЛ.
    • В ноябре тренер покинул казанцев.
    • Сейчас под руководством Рашида Рахимова «Рубин» гарантировал себе участие как минимум в переходных матчах за место в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:08
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +304

      mab1011 41 минуту назад

      Эти Журавели еще комментировать на научились, а лезут тренера учить, на чем ему сосредоточиться...

      0
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      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka 1 час назад

      Ах ты су.... па захотел !

      0
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      Рейтинг: -129

      diamondfan 4 часа назад

      Согласен, Журавель - конченный человек!

      0
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      Рейтинг: +2233

      Красногвардейчик 5 часов назад

      Не оправдываю Журавеля, весьма не приятный персонаж, но Лёня падает всё ниже и ниже

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      Рейтинг: +4285

      Иван Петров 1986 5 часов назад

      И журавель **** и все остальные вместе с чердаком. Нужно своим делом заниматься, а не лезть куда не надо.

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