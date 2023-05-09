Капелло сделал выбор между Мбаппе и Месси

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, кто сильнее – Лионель Месси или Килиан Мбаппе.

«Месси делал то, что он делал на протяжении всей своей карьеры и на протяжении стольких лет. Он фантастичен. Он был лучшим на протяжении нескольких лет.

Но на данный момент Мбаппе лучше. Он силeн, он быстр, он забивает голы. Даже если у него нет такой магии, как у Месси», – цитирует Капелло Marca.