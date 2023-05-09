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    Капелло сделал выбор между Мбаппе и Месси

    Экс-тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, кто сильнее – Лионель Месси или Килиан Мбаппе.

    «Месси делал то, что он делал на протяжении всей своей карьеры и на протяжении стольких лет. Он фантастичен. Он был лучшим на протяжении нескольких лет.

    Но на данный момент Мбаппе лучше. Он силeн, он быстр, он забивает голы. Даже если у него нет такой магии, как у Месси», – цитирует Капелло Marca.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • Он лучший ассистент сезона Лиги 1.
    • Мбаппе – лучший бомбардир чемпионата Франции с 24 голами.

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    Источник: «Чемпионат»

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