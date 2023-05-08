Галактионов рассказал о травме Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал состояние Артема Дзюбы.

Форвард получил повреждение в матче с «Сочи» (3:0).

Его заменили на 76-й минуте.

В составе «Локо» 34-летний Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 играх.

– Дзюба уходил, держась за заднюю поверхность бедра...

– Нет, не заднюю поверхность бедра. Был небольшой контакт, он получил ушиб и сейчас делает процедуры. Там нет ничего серьезного.

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