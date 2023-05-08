Полузащитнику «Спартака» предложили выступать за сборную Армении

Представители Федерации футбола Армении (ФФА) контактировали со Степаном Оганесяном.
21-летнему футболисту предложили сменить спортивное гражданство и выступать за армянскую сборную.
«С Оганесяном был контакт. На данный момент больше ничего сказать не можем», – заявил пресс‑секретарь ФФА Айк Карапетян.
- Оганесян – воспитанник «Спартака».
- Этот сезон он проводит в «Оренбурге» на правах аренды.
- Форвард заигран за юношеские и молодежную сборную России.
- Степан родился в Междуреченске (Кемеровская область).
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Источник: «Матч ТВ»