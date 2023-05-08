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    • Полузащитнику «Спартака» предложили выступать за сборную Армении

    Полузащитнику «Спартака» предложили выступать за сборную Армении

    Представители Федерации футбола Армении (ФФА) контактировали со Степаном Оганесяном.

    21-летнему футболисту предложили сменить спортивное гражданство и выступать за армянскую сборную.

    «С Оганесяном был контакт. На данный момент больше ничего сказать не можем», – заявил пресс‑секретарь ФФА Айк Карапетян.

    • Оганесян – воспитанник «Спартака».
    • Этот сезон он проводит в «Оренбурге» на правах аренды.
    • Форвард заигран за юношеские и молодежную сборную России.
    • Степан родился в Междуреченске (Кемеровская область).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.05.2023 20:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 15 часов назад

      как сборную поменяет будет неинтересен

      0
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      Рейтинг: +21332

      derrik2000 > derrik2000 14 часов назад

      В последнем матче, выйдя на замену, ТАКОЙ КРАСАВЕЦ положил в ворота соперника, что - УХ!
      Да и то время, что провёл на поле, был очень заметен.
      Может и нашим как-то стоит подсуетиться?
      Хотя бы на замену в сборной выпустить минуте на 75-й???

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      Рейтинг: +1081

      SLADE2019 > derrik2000 2 часа назад

      А где матч официальный найти?

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