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  • Полузащитнику «Спартака» предложили выступать за сборную Армении

Полузащитнику «Спартака» предложили выступать за сборную Армении

8 мая 2023, 20:20
3

Представители Федерации футбола Армении (ФФА) контактировали со Степаном Оганесяном.

21-летнему футболисту предложили сменить спортивное гражданство и выступать за армянскую сборную.

«С Оганесяном был контакт. На данный момент больше ничего сказать не можем», – заявил пресс‑секретарь ФФА Айк Карапетян.

  • Оганесян – воспитанник «Спартака».
  • Этот сезон он проводит в «Оренбурге» на правах аренды.
  • Форвард заигран за юношеские и молодежную сборную России.
  • Степан родился в Междуреченске (Кемеровская область).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Армения Оганесян Степан
Комментарии (3)
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alefreddy
1683567735
как сборную поменяет будет неинтересен
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