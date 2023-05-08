Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 26‑го тура РПЛ против «Сочи».

Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.

«Локо» обогнал «Сочи» в турнирной таблице чемпионата.

– Сейчас самое большое удовольствие в своей карьере получаете от игры своей команды?

– Вообще об этом не думаю. У нас есть задачи, которые поставлены перед командой и тренерским штабом. Нам нужно двигаться от игры к игре и улучшать качество игры, чтобы стать сильнее.

По результату мы двигаемся вперед, а качество нужно улучшать. Сегодня были моменты, которые нам абсолютно не понравились, но победа была хорошей и желанной.

Но еще раз скажу, что нам нужно усиливать качества и быть на голову сильнее.

– Расшифруйте, какие моменты не понравились.

– Это для внутреннего пользования. Ребятам мы на них укажем при подготовке к следующему матчу.

– Был ли такой момент сегодня, когда вам было тревожно?

– Прям такого момента не было. 2:0 – это довольно скользкий счет. Многие команды могут терять концентрацию или подумать, что на классе можно доиграть.

Но мы нацеливали ребят на то, что счет 0:0 и нужно заряженными выйти из раздевалки, быть агрессивными и продолжать действовать активно.

– Вы рано сделали замены в начале второго тайма.

– Нам очень хотелось добавить скорости, агрессии и динамики на флангах. Игроки у нас разноплановые.

Миранчук более техничный игрок, который приносит пользу в средней линии, а Изидор хорош на пространстве. Это для нас хорошая опция, они дополняют друг друга.

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