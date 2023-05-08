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    • Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

    Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 26‑го тура РПЛ против «Сочи».

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
    • «Локо» обогнал «Сочи» в турнирной таблице чемпионата.

    – Сейчас самое большое удовольствие в своей карьере получаете от игры своей команды?

    – Вообще об этом не думаю. У нас есть задачи, которые поставлены перед командой и тренерским штабом. Нам нужно двигаться от игры к игре и улучшать качество игры, чтобы стать сильнее.

    По результату мы двигаемся вперед, а качество нужно улучшать. Сегодня были моменты, которые нам абсолютно не понравились, но победа была хорошей и желанной.

    Но еще раз скажу, что нам нужно усиливать качества и быть на голову сильнее.

    – Расшифруйте, какие моменты не понравились.

    – Это для внутреннего пользования. Ребятам мы на них укажем при подготовке к следующему матчу.

    – Был ли такой момент сегодня, когда вам было тревожно?

    – Прям такого момента не было. 2:0 – это довольно скользкий счет. Многие команды могут терять концентрацию или подумать, что на классе можно доиграть.

    Но мы нацеливали ребят на то, что счет 0:0 и нужно заряженными выйти из раздевалки, быть агрессивными и продолжать действовать активно.

    – Вы рано сделали замены в начале второго тайма.

    – Нам очень хотелось добавить скорости, агрессии и динамики на флангах. Игроки у нас разноплановые.

    Миранчук более техничный игрок, который приносит пользу в средней линии, а Изидор хорош на пространстве. Это для нас хорошая опция, они дополняют друг друга.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.05.2023 19:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +976

      Mr Green 10 часов назад

      в плане тактики очень грамотно всё делают, вовремя освежают состав и поэтому приходит результат

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