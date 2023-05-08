Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

в плане тактики очень грамотно всё делают, вовремя освежают состав и поэтому приходит результат
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 26‑го тура РПЛ против «Сочи».
- Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
- «Локо» обогнал «Сочи» в турнирной таблице чемпионата.
– Сейчас самое большое удовольствие в своей карьере получаете от игры своей команды?
– Вообще об этом не думаю. У нас есть задачи, которые поставлены перед командой и тренерским штабом. Нам нужно двигаться от игры к игре и улучшать качество игры, чтобы стать сильнее.
По результату мы двигаемся вперед, а качество нужно улучшать. Сегодня были моменты, которые нам абсолютно не понравились, но победа была хорошей и желанной.
Но еще раз скажу, что нам нужно усиливать качества и быть на голову сильнее.
– Расшифруйте, какие моменты не понравились.
– Это для внутреннего пользования. Ребятам мы на них укажем при подготовке к следующему матчу.
– Был ли такой момент сегодня, когда вам было тревожно?
– Прям такого момента не было. 2:0 – это довольно скользкий счет. Многие команды могут терять концентрацию или подумать, что на классе можно доиграть.
Но мы нацеливали ребят на то, что счет 0:0 и нужно заряженными выйти из раздевалки, быть агрессивными и продолжать действовать активно.
– Вы рано сделали замены в начале второго тайма.
– Нам очень хотелось добавить скорости, агрессии и динамики на флангах. Игроки у нас разноплановые.
Миранчук более техничный игрок, который приносит пользу в средней линии, а Изидор хорош на пространстве. Это для нас хорошая опция, они дополняют друг друга.
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