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    В «ПСЖ» возникли разногласия из-за выбора нового тренера

    «ПСЖ» ищет нового главного тренера на замену Кристофу Гальтье.

    Советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом Жорже Мендешем по поводу назначения Жозе Моуринью.

    Португалец может покинуть «Рому» ради более амбициозного проекта. Он готов рассмотреть предложения от «ПСЖ» или «Реала».

    В то же время катарские владельцы «ПСЖ» обсуждают кандидатуры других тренеров.

    По их мнению, идеальный вариант – Зинедин Зидан, альтернативные – Юлиан Нагельсман и Тиаго Мотта.

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    Источник: RMC Sport

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