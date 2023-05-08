В «ПСЖ» возникли разногласия из-за выбора нового тренера

«ПСЖ» ищет нового главного тренера на замену Кристофу Гальтье.

Советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом Жорже Мендешем по поводу назначения Жозе Моуринью.

Португалец может покинуть «Рому» ради более амбициозного проекта. Он готов рассмотреть предложения от «ПСЖ» или «Реала».

В то же время катарские владельцы «ПСЖ» обсуждают кандидатуры других тренеров.

По их мнению, идеальный вариант – Зинедин Зидан, альтернативные – Юлиан Нагельсман и Тиаго Мотта.

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