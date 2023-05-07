Зарема дала комментарий после матча «Зенит» – «Спартак»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова осталась недовольна работой арбитров в матче с «Зенитом».

«Про Иванова я говорила больше всех на протяжении последних двух лет. Мнение о нем этот матч не изменил, а лишь, наоборот, подкрепил», – сказала Салихова.

Сергей Иванов работал на VAR.

Во время второго гола «Зенита» произошел спорный эпизод с возможным нарушением правил на Романе Зобнине.

В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»