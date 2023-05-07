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    Зарема дала комментарий после матча «Зенит» – «Спартак»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова осталась недовольна работой арбитров в матче с «Зенитом».

    «Про Иванова я говорила больше всех на протяжении последних двух лет. Мнение о нем этот матч не изменил, а лишь, наоборот, подкрепил», – сказала Салихова.

    • Сергей Иванов работал на VAR.
    • Во время второго гола «Зенита» произошел спорный эпизод с возможным нарушением правил на Романе Зобнине.

    В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 21:21
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +1353

      Zenit_Zenit 5 часов назад

      Победы Спартака - заслуга тренера. Проигрыши Спартака - заслуга судей.
      Не хитрая формула успеха «народной» команды.
      А Зарема - главный футбольный специалист России… по проигрышам Спартака.

      1
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 12 часов назад

      Правы Вы госпожа Заремба. ПРОМКВАС, создал питерскую помойку, которую не любят в России, все понимают, что это надутый газом шемьпиньон, не только в крупных городах не любят пимойку на даже в провинции знают, что все куплено ПРОМКВАСОМ с очередным купленным шемьпиньонством тебя питерская помойка

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      Рейтинг: +885

      rac531 14 часов назад

      АК СУДИТ ИВАНОВ

      НИЖНИЙ НОВГОРОД - СПАРТАК 1: 1
      ЭСК постановила, что судья ИВАНОВ ОШИБОЧНО не удалил с поля защитника хозяев Кирилла Гоцука.
      «В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» бан...вец Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток на перерыв.
      Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме.»

      «СПАРТАК» — «ЗЕНИТ» — 1:1
      «Дзюба зашёл в штрафную раньше пробития 11-метрового — формально надо было перебить. Почему-то ИВАНОВ в промолчал.»

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      Рейтинг: +10762

      ivany4 > rac531 14 часов назад

      Бесполезно им что-то доказывать.
      У них свои правила. Даже толчок Зобнина в спину без мяч - называется потолкаться в центре поля. )))

      2
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      Рейтинг: +10762

      ivany4 14 часов назад

      Все-таки Зарема больше понимает в футболе, чем все отписавшиеся "фанаты и знатоки".
      Ну а оскорбить женщину способны лишь клавиатурные герои, "клава" ведь сдачи не даст.))

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      Рейтинг: +95

      BVG4 > ivany4 14 часов назад

      А в чем суть "понимания"? Чё она знает такого, что "всем " неведомо? заинтриговал однако, ваня!

      0
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      Рейтинг: +885

      rac531 > ivany4 14 часов назад

      Оскорбления ЖЕНЩИН и МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ для шелкоперов СТАЛО НОРМОЙ! Жаль( В советское время оскорблять женщину, а тем более многодетную мать не позволялось никому. В постсоветские же - СМИ соревнуются между собой, кто сильнее оскорбит. На сегодня бесспорные лидеры ЛОВЧЕВ и КАНЧЕЛЬСКИС

      2
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      Рейтинг: +10762

      ivany4 > BVG4 14 часов назад

      Т.е. оскорбить женщину для тебя нормально, выучить правила футбола не обязательно?
      Вот в этом и разница, она обращается к виновнику судейства, имея сертификат футбольного специалиста, и зная правила футбола. А ты как шавка подзаборная кидаешься лаять на проходящих мимо. Она что, тебя оскорбила???

      2
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      Рейтинг: +885

      rac531 > BVG4 14 часов назад

      САЛИХОВА 22.08.2022.
      «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.»

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      Рейтинг: +885

      rac531 > BVG4 14 часов назад

      САЛИХОВА
      «Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, а потом судья свистит невпопад.
      Это то же самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган.»

      «Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско.
      Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»

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      ...
      Рейтинг: +95

      BVG4 > rac531 13 часов назад

      Уважаемый! найди ка мне хоть один пост, где госпожа Салихова признает справедливое судейское решение не в пользу срамтака! У неё, все судейские вердикты, кроме тех, что в не в
      пользу свинарника, априори неправомочны и несправедливы! Объективностью тут и не пахнет!

      0
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      Рейтинг: +34183

      VVM1964 > BVG4 13 часов назад

      Конкретно по сегодняшнему матчу ! - два момента первого тайма - момент с Бальде - это пенальти ??? Момент с Зобниным - оценка уровня нарушения ( умышленный удар вне игрового момента ) - ??? Прошу дать оценку моментов.

      2
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      Рейтинг: +885

      rac531 > rac531 13 часов назад

      И с какими утверждениями САЛИХОВОЙ Вы не согласны?
      «Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21, 22 и 23 турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше трэша и фарса? Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма».

      25.03.2022
      «Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и в менталитете европейцев продолжают верить, что мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень».

      1
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      Рейтинг: +95

      BVG4 > VVM1964 13 часов назад

      Вот так, с лету оценку дают люди очень импульсивные, подверженные эмоциям! Не имея полной картины происходящего на поле, а руководствуясь увиденным на экране! А в ЭСК эксперты имеют в РАЗЫ больше видеосюжетов и переговоров судейского корпуса на ВАР, да таких, что Вам и не снились! Поэтому благоразумней будет дождаться решения ЭСК (если таковые последуют после обращения "потерпевшей" стороны! Не против - набраться терпения?

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      Рейтинг: +34183

      VVM1964 > VVM1964 12 часов назад

      Я пересмотрел моменты несколько раз - уже есть разборы в интернете. Хотелось услышать персональное мнение, а не мнение экспертов - они уверен будут разными, но не уверен, что большинство объективными - многие не захотят находить себе недоброжелателей из "вашего стана",т.к. признав эти моменты как ошибочно принятыми судебными решениями, поставить под БОЛЬШОЕ сомнение легитимность исхода столь значимого и принципиального матча, тем самым испортить атмосферу праздника чемпионства ( справедливость которого у меня если честно не вызывает сомнения, но оно с большой долей вероятности не должно было случиться в этом матче ), а ведь именно в этом противостоянии многим "БОЛЬШИМ ДЯДЯМ" хотелось этого события ...

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      Рейтинг: +462

      Завулон new new 14 часов назад

      "Зарема дала", дальше можно не читать.

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      Рейтинг: +885

      rac531 > rac531 13 часов назад

      И правильно, не Вашего это умишки)

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      Рейтинг: +3967

      lordmrv 14 часов назад

      Ох, сколько пид.аров ниже в комментах, сразу на женщину напали. Жаль, что там и те, кто думает, что он за Спартак.

      4
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      Рейтинг: +198

      Бригадный 14 часов назад

      И да. Чуть не забыл. Милая Зарема, подскажите Салихову. Пусть штангу целует. Добрая ведь традиция была во вратарском цехе хрюканов. Сильно этого сейчас не хватат.

      0
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      Рейтинг: +95

      BVG4 14 часов назад

      Мелкая, злобная, завистливая *****! Как надоели её ничем не подтвержденные, узколобые суждения! Ну взяла-бы мяч, вышла во двор, попробовала пробежаться с ним и ударить или отдать передачу, вместо идиотских рассуждений ....И мужик у нее под стать... Все чем то пужает засранец хохлядский...

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      Рейтинг: +3967

      lordmrv > BVG4 14 часов назад

      Самое смешное, что это ты - злобный, мелкий и зависливый. Она то успешная. А я до этого думал, что в Екате нормальные люди живут. Но нет, видимо, в семье не без урода.

      4
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      Рейтинг: +95

      BVG4 > lordmrv 14 часов назад

      А в чем моя "мелкость и завистливость" проявляется? В том, что я не воспринимаю суждения людей, далеких от спорта и объективного осмысления происходящих на спортивных состязаниях событий? Ну согласитесь, что они (суждения зарембы) тоже далеко не бесспорны! Кто-то же должен ей возразить? Или не?

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      Рейтинг: +3967

      lordmrv > BVG4 13 часов назад

      Прошу прощения, но мне кажется, что она ближе к спорту, нежели вы. Ее суждения спорны даже для меня, но я не пытался ни разу ее оскорбить.

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      Рейтинг: +3967

      lordmrv > BVG4 13 часов назад

      Да, кстати, я скоро в Екате, можем сесть в "Три толстяка" и за рюмкой чая поспорить))) Думаю, у нас найдется много общего)))

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      Рейтинг: +95

      BVG4 > lordmrv 13 часов назад

      В футбол играли? Ну на более-менее приличном уровне?

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      Рейтинг: +3967

      lordmrv > BVG4 13 часов назад

      Нет, только за цех в заводской лиге. да и тут, будем честны, не феерил))

      1
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      ...
      Рейтинг: +95

      BVG4 > lordmrv 13 часов назад

      Простите, наше казалось-бы интересным, рандеву. скорее всего - утопия! Слишком разные мироощущения, мировоззрение, приоритеты предпочтения,... ну и так далее, увы!

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      Рейтинг: +663

      somn 14 часов назад

      Опять где-то зачесалось?

      0
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      Рейтинг: +538

      kazak1975 15 часов назад

      Собака лает- ветер носит.

      3
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