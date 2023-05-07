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Зарема дала комментарий после матча «Зенит» – «Спартак»

7 мая 2023, 21:21
37

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова осталась недовольна работой арбитров в матче с «Зенитом».

«Про Иванова я говорила больше всех на протяжении последних двух лет. Мнение о нем этот матч не изменил, а лишь, наоборот, подкрепил», – сказала Салихова.

  • Сергей Иванов работал на VAR.
  • Во время второго гола «Зенита» произошел спорный эпизод с возможным нарушением правил на Романе Зобнине.

В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (37)
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RedMaksim97
1683483898
Иванов-ваш судья, как и Безбородов. Или ты, suchka, забыла, как он помог вам в кубке России вытащить Спартак в матче с Локо в следующую стадию?
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derrik2000
1683484186
О! Бешеная башкирка объявилась! ))))))) Сначала в новостнике, а скоро, совсем скоро, уже здесь, среди болел и фантиков, как парсуна нон грата, будет "чревовещать".))) Совсем федун её разбаловал.
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Dr.Metal
1683484330
Мне вот интересно, кто у нее через день берет интервью и кому это она постоянно что то комментирует?
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Бригадный
1683484574
Зарема, будьте конкретней. Пропесочьте Салихова. Чтобы не был такой "дыркой" в воротах. И обязательно - профилактическую беседу с Саней "Дельфином". Почему нырять перестал, су...? Вся же тактика на его нырки настроена была. В принципе, это все проблемы. Во всем остальном ваша бригада хрюканов - в полном порядке.
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Taps
1683484961
Самка федунская свой гнилой рот раскрыла.
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kazak1975
1683484991
Собака лает- ветер носит.
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BVG4
1683485968
Мелкая, злобная, завистливая *****! Как надоели её ничем не подтвержденные, узколобые суждения! Ну взяла-бы мяч, вышла во двор, попробовала пробежаться с ним и ударить или отдать передачу, вместо идиотских рассуждений ....И мужик у нее под стать... Все чем то пужает засранец хохлядский...
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lordmrv
1683486446
Ох, сколько пид.аров ниже в комментах, сразу на женщину напали. Жаль, что там и те, кто думает, что он за Спартак.
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ivany4
1683486944
Все-таки Зарема больше понимает в футболе, чем все отписавшиеся "фанаты и знатоки". Ну а оскорбить женщину способны лишь клавиатурные герои, "клава" ведь сдачи не даст.))
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Zenit_Zenit
1683521078
Победы Спартака - заслуга тренера. Проигрыши Спартака - заслуга судей. Не хитрая формула успеха «народной» команды. А Зарема - главный футбольный специалист России… по проигрышам Спартака.
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