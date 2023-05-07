В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

Первый тайм матча «Зенита» и «Спартака» подарил фанатам два гола. Первый влетел в ворота «Спартака» и был довольно комичным. Посмотрите на этот момент:

Вот гол «Спартака»:

А вот еще один гол «Зенита»:

Судейство? Да, есть вопросы сразу по двум моментам.

Первый – единоборство, в котором Ренан наступил на ногу Бальде.

Алексей Николаев характеризовал этот так: «Футбол – контактный вид спорта. Не такой очевидный наступ, который должен наказываться штрафным ударом». Николаев отметил, что основания для назначения пенальти были, но, по его мнению, арбитр Кукуян поступил верно.

Второй эпизод случился перед забитым голом: Кузяев толкался с Зобниным, и произошел такой момент.

Николаев снова оправдал Кукуяна.

Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»