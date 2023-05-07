Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

    В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

    Первый тайм матча «Зенита» и «Спартака» подарил фанатам два гола. Первый влетел в ворота «Спартака» и был довольно комичным. Посмотрите на этот момент:

    Вот гол «Спартака»:

    А вот еще один гол «Зенита»:

    Судейство? Да, есть вопросы сразу по двум моментам.

    Первый – единоборство, в котором Ренан наступил на ногу Бальде.

    Алексей Николаев характеризовал этот так: «Футбол – контактный вид спорта. Не такой очевидный наступ, который должен наказываться штрафным ударом». Николаев отметил, что основания для назначения пенальти были, но, по его мнению, арбитр Кукуян поступил верно.

    Второй эпизод случился перед забитым голом: Кузяев толкался с Зобниным, и произошел такой момент.

    Николаев снова оправдал Кукуяна.

    Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2023 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= 6 часов назад

      кукуяна милерок купил что тут не понятного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      rac531 14 часов назад

      Сначала нападающему «Спартака» Бальде наступили на ногу в штрафной «Зенита», а это должно пенальти.
      Но, как учит НИКОЛАЕВ, наступ, как и всегда случае со спартаковцами, был недостаточной силы)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      rac531 14 часов назад

      Виктор КАШШАИ: «Контакт с рукой Барриоса был достаточно НЕЗНАЧИТЕЛЕН. Это футбол. Да, ЕСЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРОВЬ, ЗНАЧИТ КОНТАКТ БЫЛ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ. А этот контакт существенным не был, был достаточно лёгким.».

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      rac531 14 часов назад

      НИЖНИЙ НОВГОРОД - СПАРТАК
      В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» ********** Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент.
      У Айртона обнаружена контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но перелома нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      rac531 14 часов назад

      АХМАТ — СПАРТАК
      На 88-й минуте матча 1-го тура вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия намеренно ударил Соболева в голень.
      РЕШАЛА БЕЗБОРОДОВ решил не показывать красную карточку.
      ЭСК поддержала решение Безбородова
      «Действия вратаря команды «Ахмат» Георги Шелия, допустившего толчок ногой соперника Александра Соболев квалифицируются как неспортивное поведение, ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ СИЛЫ»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4136

      Ziklop 14 часов назад

      по поводу наступа, ставили такие пенки в 90% , но Зениту и некоторым московским командам могут не поставить. всё зависит от соперника.
      могу согласится почти не наступ, а проехал, без продавливания, схемка прокатывает иногда для избранных команд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5044

      neveldomha 15 часов назад

      Вчера в пользу хрюлей, сегодня не в пользу, завтра снова в пользу. Вообщем в среднем на четвертое место наскребут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7061

      mamba9090909 16 часов назад

      ))) Два фото о наступе, но нет фото самого наступа. На обоих фото нога Ренана в воздухе, а где фото, что он наступил именно на ногу Бальде, а не мимо?
      Другой эпизод - Где мяч и где Зобнин с Кузяевым. Как это влияло на игру с мячом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5991

      ySS > mamba9090909 16 часов назад

      Никак не влияло, но нарушение было, и игра должна была быть остановлена)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34183

      VVM1964 16 часов назад

      Ну если по поводу пенальти еще что-то и можно поспорить, то Кузяеву - ЧИСТАЯ КРАСНАЯ ( вопрос к ВАРУ !!! ), а как результат - отмена гола - на ВАРе видимо ЗАССАЛИ давать такое решение против САМОГО Зенита !!!(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная 16 часов назад

      Трудно в питере играть против зенита, судей, админресурса. ДЕШЕВОКУПЛЕННОЕ чемпионство. Неужели настоящим болелам нравится такое.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5991

      ySS > шахта Заполярная 16 часов назад

      Не, дорогокупленное чемпионство. Печально, что и меня заставили на него скинуться...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5044

      neveldomha > шахта Заполярная 12 часов назад

      С такими говнокомандами в чемпионате, как срамтак, Зенит не обеднеет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > neveldomha 10 часов назад

      Дятлов, ты хоть сам то понял, что написал, лишь бы воздух испортить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > neveldomha 6 часов назад

      только в лч раньше твой бзенет с 4 места в таблицене выходил хахаххах

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 