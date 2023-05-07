Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

В первом тайме матча «Зенита» и «Спартака» было два спорных решения судьи: оба не в пользу «Спартака»

7 мая 2023, 19:57
19

Первый тайм матча «Зенита» и «Спартака» подарил фанатам два гола. Первый влетел в ворота «Спартака» и был довольно комичным. Посмотрите на этот момент:

Вот гол «Спартака»:

А вот еще один гол «Зенита»:

Судейство? Да, есть вопросы сразу по двум моментам.

Первый – единоборство, в котором Ренан наступил на ногу Бальде.

Алексей Николаев характеризовал этот так: «Футбол – контактный вид спорта. Не такой очевидный наступ, который должен наказываться штрафным ударом». Николаев отметил, что основания для назначения пенальти были, но, по его мнению, арбитр Кукуян поступил верно.

Второй эпизод случился перед забитым голом: Кузяев толкался с Зобниным, и произошел такой момент.

Николаев снова оправдал Кукуяна.

Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1683478012
Чудо чудное, когда Левников в игре Спартак - Ростов в доп.время также не заметил двух нарушений подряд на игроках Ростова, то отдельной новости это событие удостоено не было. А что так ?
Ответить
САНЁК17
1683478080
Где текст о ничью? Бомабардир тоже за синих наверно
Ответить
ivany4
1683479306
А кто-то в этом сомневался?!)) Я в перерыве написал, что за свой косяк с голом куку поставит пенку в ворота зины. Наш футбол можно не смотреть, а угадывать.)))
Ответить
ySS
1683479396
Играть надо, а не на судей пинять!
Ответить
шахта Заполярная
1683479711
Трудно в питере играть против зенита, судей, админресурса. ДЕШЕВОКУПЛЕННОЕ чемпионство. Неужели настоящим болелам нравится такое.
Ответить
VVM1964
1683479896
Ну если по поводу пенальти еще что-то и можно поспорить, то Кузяеву - ЧИСТАЯ КРАСНАЯ ( вопрос к ВАРУ !!! ), а как результат - отмена гола - на ВАРе видимо ЗАССАЛИ давать такое решение против САМОГО Зенита !!!(((
Ответить
mamba9090909
1683480689
))) Два фото о наступе, но нет фото самого наступа. На обоих фото нога Ренана в воздухе, а где фото, что он наступил именно на ногу Бальде, а не мимо? Другой эпизод - Где мяч и где Зобнин с Кузяевым. Как это влияло на игру с мячом?
Ответить
neveldomha
1683482577
Вчера в пользу хрюлей, сегодня не в пользу, завтра снова в пользу. Вообщем в среднем на четвертое место наскребут
Ответить
Ziklop
1683485339
по поводу наступа, ставили такие пенки в 90% , но Зениту и некоторым московским командам могут не поставить. всё зависит от соперника. могу согласится почти не наступ, а проехал, без продавливания, схемка прокатывает иногда для избранных команд!
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
3
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+