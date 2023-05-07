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    Рабинер назвал игрока «Спартака» катастрофой

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал удаление защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

    «Согласен с красной Дуарте. Высоко, открытыми шипами, безрассудно. Пока парагваец – это защитник-катастрофа», – считает журналист.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    07.05.2023 21:08
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1406

      Lilipyt 11 часов назад

      В этом сезоне Спартаку не везет с защитниками. Много очков потеряли из-за их ошибок на ровном месте.

      0
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      Рейтинг: +5885

      maygli 13 часов назад

      И этот португальский Ду... рак в каждой игре косячит, но его почему-то упорно продолжают ставить в основу!
      Ну почему?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1035

      Krics > maygli 12 часов назад

      Он парагваец,языковые проблемы ни куда не берешь,ихмо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1406

      Lilipyt > Krics 10 часов назад

      почему другим игрокам спартака языковые проблемы не мешают?! имхо

      0
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      Рейтинг: +14588

      Алексей З > maygli 2 часа назад

      Всех уже перепробывали, нет в Спартаке надёжного защитника.НЕТ.

      0
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      Рейтинг: +885

      rac531 13 часов назад

      То же самое Рвбинер говорил о Каррере, Тедесно, Ваноли, Кофрие, ...

      0
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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 14 часов назад

      другого увы нет

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