Рабинер назвал игрока «Спартака» катастрофой

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал удаление защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Согласен с красной Дуарте. Высоко, открытыми шипами, безрассудно. Пока парагваец – это защитник-катастрофа», – считает журналист.

Дуарте куплен зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.

«Спартак» пропустил от «Зенита» в компенсированное время 2-го тайма.

«Зенит» оформил чемпионство.

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