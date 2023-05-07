Рабинер назвал игрока «Спартака» катастрофой

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал удаление защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).
«Согласен с красной Дуарте. Высоко, открытыми шипами, безрассудно. Пока парагваец – это защитник-катастрофа», – считает журналист.
- Дуарте куплен зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
- «Спартак» пропустил от «Зенита» в компенсированное время 2-го тайма.
- «Зенит» оформил чемпионство.
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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера