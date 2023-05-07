Черчесов прокомментировал интерес «Ференцвароша» к Кузяеву

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не стал исключать переход в команду полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

У игрока летом истекает контракт.

Кузяев знаком с Черчесовым по сборной России.

30-летний игрок стоит 10 миллионов евро.

– Кто из российского футбола поздравил вас со вторым чемпионским титулом в Венгрии?

– Многие, боюсь кого-то забыть. Александр Алаев, Сергей Семак – тоже ему пожелал удачи, может взять трофей уже 7 мая, Артем Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, спартаковцы.

– Кузяева увидим в следующем сезоне в Будапеште?

– Дело в том, что мы друг друга всегда поздравляем с праздниками и какими-то датами. А если серьезно, то понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае, у него в воскресенье игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела.

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