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    • Черчесов прокомментировал интерес «Ференцвароша» к Кузяеву

    Черчесов прокомментировал интерес «Ференцвароша» к Кузяеву

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не стал исключать переход в команду полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

    • У игрока летом истекает контракт.
    • Кузяев знаком с Черчесовым по сборной России.
    • 30-летний игрок стоит 10 миллионов евро.

    – Кто из российского футбола поздравил вас со вторым чемпионским титулом в Венгрии?

    – Многие, боюсь кого-то забыть. Александр Алаев, Сергей Семак – тоже ему пожелал удачи, может взять трофей уже 7 мая, Артем Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, спартаковцы.

    – Кузяева увидим в следующем сезоне в Будапеште?

    – Дело в том, что мы друг друга всегда поздравляем с праздниками и какими-то датами. А если серьезно, то понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь. Во всяком случае, у него в воскресенье игра, наберу после нее и узнаю, как у него дела.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 15:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +411

      Romeo 123 19 часов назад

      Да кому нужен этот деревянный пешеход

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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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