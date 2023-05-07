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    • Чемпионский кубок и золотые медали привезли в Петербург перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    Чемпионский кубок и золотые медали привезли в Петербург перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    РПЛ готовит церемонию награждения «Зенита» после матча 26-го тура против «Спартака». Чемпионский кубок и золотые медали доставлены в Санкт-Петербург.

    «Так как матч потенциально чемпионский, кубок и медали уже находятся в Санкт-Петербурге», – сообщили в медиадепартаменте РПЛ.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
    • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
    • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2023 12:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      2лщ-90-

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka 21 час назад

      А чё от бомбящего "ВИЛИКАВОПРОМКВАСА" вонища такая ? Вы чем там его кормите ?

      0
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 21 час назад

      О шемьпиньонстве все знали в начале чемпионата, закупка медалек прошла спокойно без скандала, судьи были предупреждены ПРОМКВАКСОМ, если что, то отстранение пожизненое, свистеть только в сторону соперников питерской помойки, вот вам и результат, медальки, звездочка, и купленные пачпорта новым россиянам

      1
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      Рейтинг: +18216

      NewLife 23 часа назад

      Бомбардир, вы насто**издили уже с перемалыванием этой херни. Наградите их уже всеми вашими медальками, чтобы подсластить понимание ваших судей, что они сделали бакланов дутыми шампиньонами, отнимая по беспределу очки у конкурентов.

      0
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 > Янвapь 69 22 часа назад

      Гы-гы-гы. Зачётно у хрячья дупа полыхает

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      Рейтинг: +4674

      fakeid > fakeid 22 часа назад

      телефон пожарной части №88, ответственной за тарасофку:

      +7 (498) 500-13-74

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > NewLife 21 час назад

      Твой "свин-экспресс" тебя опять обманул , награждения сегодня не будет(при любых раскладах).

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