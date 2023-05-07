Чемпионский кубок и золотые медали привезли в Петербург перед матчем «Зенит» – «Спартак»

РПЛ готовит церемонию награждения «Зенита» после матча 26-го тура против «Спартака». Чемпионский кубок и золотые медали доставлены в Санкт-Петербург.
«Так как матч потенциально чемпионский, кубок и медали уже находятся в Санкт-Петербурге», – сообщили в медиадепартаменте РПЛ.
- «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
- Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
- Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.
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Источник: «Матч ТВ»