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    • Обучение Мостового на тренера оказалось на грани срыва: подробности от РФС

    Обучение Мостового на тренера оказалось на грани срыва: подробности от РФС

    Александр Мостовой рискует не попасть в список академии РФС для обучения на тренерскую лицензию.

    «Академия РФС завершила прием заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов. В настоящий момент список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА.

    Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста – 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.

    Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА».

    Требованием к соискателям является обязательное заполнение анкеты-заявления и предоставление необходимых документов на включение в группу обучающихся.

    Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока.

    Инструкторы Академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости ее заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал.

    По согласованию с УЕФА Академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение.

    Российский футбольный союз будет рад видеть Александра, получившего за игру в одном из сильнейших европейских чемпионатов прозвище Царь, в числе обучающихся в Академии РФС», – говорится в комментарии службы коммуникаций РФС.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
    • Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.05.2023 13:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14556

      playsh 6 мая, 17:20

      Обосрался Мостовой по полной,потому как знает,что тренер из него никакой,и диплом тут не поможет.Вот и думает теперь,как выкрутиться из ситуации.
      Саша,язык твой - враг твой.

      0
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 15:15

      Будет искать спонсоров для обучение на тренеров!? Карпушу в свое время, обучили за счет РФС))) Чё Мостовой тогда не подсуетился - загадка! Было наверное лень))) В таком случае, не стоит ему идти в тренеры, пусть балоболит на срач тв))

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      Рейтинг: +124

      Slavan52 6 мая, 14:53

      Буквы не знает, читать не умеет

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