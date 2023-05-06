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  • Обучение Мостового на тренера оказалось на грани срыва: подробности от РФС

Обучение Мостового на тренера оказалось на грани срыва: подробности от РФС

6 мая 2023, 13:47
3

Александр Мостовой рискует не попасть в список академии РФС для обучения на тренерскую лицензию.

«Академия РФС завершила прием заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов. В настоящий момент список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА.

Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста – 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.

Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА».

Требованием к соискателям является обязательное заполнение анкеты-заявления и предоставление необходимых документов на включение в группу обучающихся.

Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока.

Инструкторы Академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости ее заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал.

По согласованию с УЕФА Академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение.

Российский футбольный союз будет рад видеть Александра, получившего за игру в одном из сильнейших европейских чемпионатов прозвище Царь, в числе обучающихся в Академии РФС», – говорится в комментарии службы коммуникаций РФС.

  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
  • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
  • Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Slavan52
1683374039
Буквы не знает, читать не умеет
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serglider
1683375341
Будет искать спонсоров для обучение на тренеров!? Карпушу в свое время, обучили за счет РФС))) Чё Мостовой тогда не подсуетился - загадка! Было наверное лень))) В таком случае, не стоит ему идти в тренеры, пусть балоболит на срач тв))
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Plyash
1683382856
Обосрался Мостовой по полной,потому как знает,что тренер из него никакой,и диплом тут не поможет.Вот и думает теперь,как выкрутиться из ситуации. Саша,язык твой - враг твой.
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