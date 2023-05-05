Каманцев назвал причину обилия пенальти в РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал обилие пенальти в РПЛ.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас РПЛ называют Российской Пенальти-Лигой?

– Это определяется соотношением уровня нападающих и защитников. Значит, нападающие умнее, хитрее и прочее. Я бы видел в этом проблему, если бы у нас большинство пенальти назначались несправедливо и мы бы признавали, что они неверно назначены. Да, иногда пенальти ставятся неверно, но по большей части они назначаются абсолютно безошибочно и являются бесспорными. Ну, соответственно, если защитник соперника бьет Соболева сзади по ноге, значит, Александр оказался лучше, чем игрок обороны противника. И в других ситуация то же самое. Наверное, дело в этом.

– То есть это определение больше касается не судей, а игроков?

– А при чем здесь судьи? Если есть нарушения, мы же должны их отмечать. Мы же не можем сказать: «В этом туре уже было шесть пенальти, мы не хотим, чтобы это было медийно, поэтому больше пенальти не назначаем». Потом выходит Безбородов и говорит, что сегодня пенальти не будет ни в одну сторону.

На самом деле арбитры просто отражают, фиксируют действительность. Мы стараемся фиксировать ее справедливо, но, к сожалению, получается это не всегда.

Каманцев занимает пост с прошлого года.

26-й тур РПЛ стартует завтра, 6 мая.

В турнире с отрывом лидирует «Зенит».

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