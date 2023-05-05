Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каманцев назвал причину обилия пенальти в РПЛ

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал обилие пенальти в РПЛ.

    – Как вы относитесь к тому, что сейчас РПЛ называют Российской Пенальти-Лигой?

    – Это определяется соотношением уровня нападающих и защитников. Значит, нападающие умнее, хитрее и прочее. Я бы видел в этом проблему, если бы у нас большинство пенальти назначались несправедливо и мы бы признавали, что они неверно назначены. Да, иногда пенальти ставятся неверно, но по большей части они назначаются абсолютно безошибочно и являются бесспорными. Ну, соответственно, если защитник соперника бьет Соболева сзади по ноге, значит, Александр оказался лучше, чем игрок обороны противника. И в других ситуация то же самое. Наверное, дело в этом.

    – То есть это определение больше касается не судей, а игроков?

    – А при чем здесь судьи? Если есть нарушения, мы же должны их отмечать. Мы же не можем сказать: «В этом туре уже было шесть пенальти, мы не хотим, чтобы это было медийно, поэтому больше пенальти не назначаем». Потом выходит Безбородов и говорит, что сегодня пенальти не будет ни в одну сторону.

    На самом деле арбитры просто отражают, фиксируют действительность. Мы стараемся фиксировать ее справедливо, но, к сожалению, получается это не всегда.

    • Каманцев занимает пост с прошлого года.
    • 26-й тур РПЛ стартует завтра, 6 мая.
    • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    По Неве прошли суда с двумя огромными звездами в честь 10-го чемпионства «Зенита»
    Зарема: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат» 2
    Радимов объяснил, почему «Зенит» в РПЛ выступает лучше, чем в Кубке России 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2023 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 5 мая, 20:19

      Дельфино-соболь чуть человека в прошлой игре не убил и всем похер. Хряки не подсудны, потому что у них судейская линия очень мощная

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1300

      Болотоход > Янвapь 69 5 мая, 20:44

      Тебе лечится нужно! Не тяни с этим.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4136

      Ziklop > Ziklop 5 мая, 21:57

      тебя ещё лечат? ты ему койку там придержи!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18381

      paracetamol > Болотоход 6 мая, 11:52

      Лечить надо Соболя. От симуляций!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 