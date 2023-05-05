Червиченко: «Спартак» сильнее «Зенита» только в одной линии»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами.

«Если «Зенит» не обыграет «Спартак», то это просто стечение обстоятельств, которое иногда бывает. У «Спартака» нет ни одной линии сильнее, чем у «Зенита». Может быть, только вратарская линия у «Спартака» сильнее, по всем остальным линиям «Спартак» проигрывает.

Если бы не активная помощь судей в двух последних матчах с «Краснодаром» и «Ростовом», вряд ли бы «Спартак» их успешно завершил. С «Зенитом» такие вещи не пройдут 100 процентов. Скорее, с точностью до наоборот. Я думаю, что у «Спартака» будут проблемы – мяча на три», – сказал Червиченко.

Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».

В ней «Зенит» может оформить чемпионство.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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