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    • Червиченко: «Спартак» сильнее «Зенита» только в одной линии»

    Червиченко: «Спартак» сильнее «Зенита» только в одной линии»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами.

    «Если «Зенит» не обыграет «Спартак», то это просто стечение обстоятельств, которое иногда бывает. У «Спартака» нет ни одной линии сильнее, чем у «Зенита». Может быть, только вратарская линия у «Спартака» сильнее, по всем остальным линиям «Спартак» проигрывает.

    Если бы не активная помощь судей в двух последних матчах с «Краснодаром» и «Ростовом», вряд ли бы «Спартак» их успешно завершил. С «Зенитом» такие вещи не пройдут 100 процентов. Скорее, с точностью до наоборот. Я думаю, что у «Спартака» будут проблемы – мяча на три», – сказал Червиченко.

    • Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».
    • В ней «Зенит» может оформить чемпионство.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.05.2023 19:15
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101420

      zigbert 6 мая, 14:03

      Как всегда ничего хорошего о Спартаке и сколько Спартак потерял очков от судейских ошибок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик 6 мая, 02:40

      Стыдно за сырдых!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная 5 мая, 23:05

      Силитер бом.ж.о.в.с.к.и.й.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1202

      ВасяК 5 мая, 22:47

      Какой же он гей,в бобриной шубе!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18214

      NewLife 5 мая, 21:54

      Почему Червь постоянно на эстраде и несет пургу. Тролли у же на всех ветках пустили отвратительный газ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 5 мая, 20:41

      ........., а караван идёт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4673

      fakeid 5 мая, 20:34

      про судейскую линию спартака уже писали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) 5 мая, 20:10

      Судейская линия в Спартаке сильнейшая в РПЛ. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 5 мая, 20:07

      Судейская линия у хряков сильна

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +361

      Shak71 > Янвapь 69 5 мая, 21:12

      У хряков?) серьезно? Ваши линии везде) карманные судьи, карманные комментаторы (псевдоэксперты), карманные ВАРы, карманные команды в лиге - с такими полными карманами можно даже на матчи не смотреть…

      5
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