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    Президент «Торпедо» ответил, нравится ли ему Дзюба

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о несостоявшемся зимнем переходе в клуб Артема Дзюбы.

    – Если бы вы пришли в «Торпедо» зимой, взяли бы Дзюбу?

    – Не могу сказать точно: детально не анализировал ни сделку, ни фигуру самого Артема.

    Но, думаю, любому президенту нравится и нужен игрок, который в шести матчах делает 6+3. Мы бы точно его детально рассмотрели.

    • 34-летний Дзюба вышел из переговоров с «Торпедо» после разговора с Андреем Талалаевым, который тогда тренировал команду.
    • В феврале он заключил контракт с «Локомотивом».
    • Нападающий забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    05.05.2023 13:47
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