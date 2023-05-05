Президент «Торпедо» ответил, нравится ли ему Дзюба

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о несостоявшемся зимнем переходе в клуб Артема Дзюбы.
– Если бы вы пришли в «Торпедо» зимой, взяли бы Дзюбу?
– Не могу сказать точно: детально не анализировал ни сделку, ни фигуру самого Артема.
Но, думаю, любому президенту нравится и нужен игрок, который в шести матчах делает 6+3. Мы бы точно его детально рассмотрели.
- 34-летний Дзюба вышел из переговоров с «Торпедо» после разговора с Андреем Талалаевым, который тогда тренировал команду.
- В феврале он заключил контракт с «Локомотивом».
- Нападающий забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.
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Источник: Sport24