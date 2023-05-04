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    • «Абаскаль поплыл»: Аленичев назвал причины провальной весны «Спартака»

    «Абаскаль поплыл»: Аленичев назвал причины провальной весны «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев объяснил неудачные результаты московского клуба в весенней части сезона РПЛ.

    «Осенью «Спартак» играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку. Возможно, Абаскаль немного поплыл. Такое бывает.

    Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется. Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке. Помимо этого, на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел – и сразу же забил», – сказал Аленичев.

    • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
    • 7 мая «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +90

      BVG4 58 минут назад

      Уже совсем скоро выражение : «бить по морде ссаными тряпками» и гнать взашей, похоже будет весьма актуально в отношении к ржавому физруку через три дня в пропоросячей среде! Сейчас только пристрелка....

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      Рейтинг: +1000

      эд100 1 час назад

      разбор от аленичева ни о чём. просто попытка помелькать. без него уже разобрались раз, и сейчас разберутся.

      0
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      Рейтинг: +465

      dragoff 2 часа назад

      «Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется» - откуда это знать сенатору))) С ним никогда и никто этого не делал

      0
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      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Физрук есть физрук. Понаберут черти кого, а потом хрюкают с 6-10 места, что Газпром виноват. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +773

      k611 2 часа назад

      Сам то Аленичев в своё время в Спартаке не поплыл...

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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n 3 часа назад

      К Абаскалю есть вопросы конечно. Однако если посмотреть кем играл Абаскаль осенью и кем весной... Половина старта на больничном была. Это тоже нужно учесть.

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      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Дело в том, что Абосскаль изначально физрук....это эдакий Каррера на минималках, кроме как на эмоциях игра Спартака больше ни на чём не держалась....а сейчас просто батарейки сели

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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM > Красногвардейчик 26 минут назад

      Ну да, куда ему до уровня ссыкливого конюха

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      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > FCSpartakM 23 минуты назад

      Скорее он голубой и рыжий клоун)))

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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Аленичев - по понятным причинам - корректно смягчает ситуацию. Уверен, он отлично понимает, что в долгую психически-волевые методы не работают, а другого в багаже у рыжего просто нет. У Тедеско было то же самое. *

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      Рейтинг: +21323

      derrik2000 > derrik2000 3 часа назад

      Да и карьеркин такой же был. И наличие-отсутствие опыта ГТ ничего не изменило.
      Но, в отличие от попрыгунчика и рыжего, карьеркин своей крестьянской хитростью смекнул, что кто. как не САМИ ИГРОКИ, точнее, костяк игроков команды, сможет помочь и ему, и всему клубу???
      На 2016-2017 год КОСТЯК в Спартаке был!
      Никакой тактики, правда, у Спартака не было, но костяк, определяющий ВОЛЮ К ПОБЕДЕ, был!
      Это уже потом карьеркин: Я - гениальный тренер, а остальные - ховно.
      У попрыгунчика и рыжего даже костяка, АВТОРИТЕТНОГО КОСТЯКА КОМАНДЫ, нет.
      Да они и не стремятся: порулят-уволят - выплатят неустойку.
      Обычный гейропейский подход, когда сам процесс важнее результата.
      Кроме, конечно, сумм в контракте.

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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 4 часа назад

      Не знаю, что имел в виду Аленичев под словом поплыл. На мой взгляд, он просто не смог усилить состав зимой. Вектор был правильный - усиление обороны, вот только игроки оказались не готовыми усилить защиту. Другое дело, что не надо упрямо Дуарте ставить в основу, надеясь на чудо.

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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM > SLADE2019 22 минуты назад

      В этом вся аналитика экспертов. Он не говорит о потерях, о достаточно молодом составе по РПЛ меркам, у которых после первой несправедливо ничейной игре слегка психология пошатнулась, а самое главное, Спартак просто перестал забивать свои моменты, что говорит скорее об уровне приумноженной на эту самую психологию. Пусть сперва покажет, где Спартак слабее был, в какой игре. Даже с Оренбургом было 3 жирнейших момента .

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