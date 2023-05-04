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  • «Абаскаль поплыл»: Аленичев назвал причины провальной весны «Спартака»

«Абаскаль поплыл»: Аленичев назвал причины провальной весны «Спартака»

4 мая 2023, 13:59
15

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев объяснил неудачные результаты московского клуба в весенней части сезона РПЛ.

«Осенью «Спартак» играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку. Возможно, Абаскаль немного поплыл. Такое бывает.

Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется. Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке. Помимо этого, на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел – и сразу же забил», – сказал Аленичев.

  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
  • 7 мая «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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SLADE2019
1683198797
Не знаю, что имел в виду Аленичев под словом поплыл. На мой взгляд, он просто не смог усилить состав зимой. Вектор был правильный - усиление обороны, вот только игроки оказались не готовыми усилить защиту. Другое дело, что не надо упрямо Дуарте ставить в основу, надеясь на чудо.
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DOCTOR PENALTY
1683199355
Аленичев - по понятным причинам - корректно смягчает ситуацию. Уверен, он отлично понимает, что в долгую психически-волевые методы не работают, а другого в багаже у рыжего просто нет. У Тедеско было то же самое. *
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Красногвардейчик
1683200257
Дело в том, что Абосскаль изначально физрук....это эдакий Каррера на минималках, кроме как на эмоциях игра Спартака больше ни на чём не держалась....а сейчас просто батарейки сели
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R_a_i_n
1683201990
К Абаскалю есть вопросы конечно. Однако если посмотреть кем играл Абаскаль осенью и кем весной... Половина старта на больничном была. Это тоже нужно учесть.
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k611
1683203977
Сам то Аленичев в своё время в Спартаке не поплыл...
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эд100
1683207015
разбор от аленичева ни о чём. просто попытка помелькать. без него уже разобрались раз, и сейчас разберутся.
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BVG4
1683210100
Уже совсем скоро выражение : «бить по морде ссаными тряпками» и гнать взашей, похоже будет весьма актуально в отношении к ржавому физруку через три дня в пропоросячей среде! Сейчас только пристрелка....
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alefreddy
1683214475
у него начало очень хорошее у других и того не было
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paracetamol
1683218172
Абассаль абассался и поплыл в собственной луже.
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jek718875
1683221827
Чья бы корова мычала, только не Аленичева
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