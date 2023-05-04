«Абаскаль поплыл»: Аленичев назвал причины провальной весны «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев объяснил неудачные результаты московского клуба в весенней части сезона РПЛ.

«Осенью «Спартак» играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку. Возможно, Абаскаль немного поплыл. Такое бывает.

Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется. Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке. Помимо этого, на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел – и сразу же забил», – сказал Аленичев.