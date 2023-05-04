«В наше время ему надавали бы по морде»: Тихонов раскритиковал защитника «Спартака» Дуарте

Андрей Тихонов возмущен игрой зимнего новичка «Спартака» Алексиса Дуарте.

– После игры с «Акроном» Дмитрий Аленичев жестко высказался – собрать всех иностранцев в один чартер и отправить домой. Разделяете эту точку зрения?

– Если брать Мозеса и Промеса, это одно. А если Дуарте – другое.

За то, что он сделал в игре с «Краснодаром», когда бежал за игроком и потом остановился... За такие вещи надо из команды выгонять. У нас бы в раздевалке за такие вещи по шляпе надавали.

Тебя покупают за такие деньги, а ты не успеваешь и останавливаешься – и забивают гол. Не думаю, что кто-то слово сказал. В наше бы время надавали бы в раздевалке по морде, так бы просто это не прошло.

Тяжело, устал, но ты должен бежать до конца. Сейчас, видимо, это нормально. Еще раз – ротация хороша, когда не сильно влияет на схему. А когда выпадают те, кто делает результат, это плохо.

– Зато много молодежи выходит.

– Это очень хорошо. Чем наши молодые уступают тому же Дуарте?

Понимаю, что нужно иностранцу время, но если в 23 года ты был капитаном у себя в команде, значит, у тебя есть качества, в том числе и для раздевалки.

Я очень рад за Денисова, Литвинова, Пруцева, которые проявляют себя.

Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.

Это его первый опыт в Европе.

23-летний парагваец поучаствовал в 6 матчах (465 минут) после зимней паузы.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением