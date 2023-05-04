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    • «В наше время ему надавали бы по морде»: Тихонов раскритиковал защитника «Спартака» Дуарте

    «В наше время ему надавали бы по морде»: Тихонов раскритиковал защитника «Спартака» Дуарте

    Андрей Тихонов возмущен игрой зимнего новичка «Спартака» Алексиса Дуарте.

    – После игры с «Акроном» Дмитрий Аленичев жестко высказался – собрать всех иностранцев в один чартер и отправить домой. Разделяете эту точку зрения?

    – Если брать Мозеса и Промеса, это одно. А если Дуарте – другое.

    За то, что он сделал в игре с «Краснодаром», когда бежал за игроком и потом остановился... За такие вещи надо из команды выгонять. У нас бы в раздевалке за такие вещи по шляпе надавали.

    Тебя покупают за такие деньги, а ты не успеваешь и останавливаешься – и забивают гол. Не думаю, что кто-то слово сказал. В наше бы время надавали бы в раздевалке по морде, так бы просто это не прошло.

    Тяжело, устал, но ты должен бежать до конца. Сейчас, видимо, это нормально. Еще раз – ротация хороша, когда не сильно влияет на схему. А когда выпадают те, кто делает результат, это плохо.

    – Зато много молодежи выходит.

    – Это очень хорошо. Чем наши молодые уступают тому же Дуарте?

    Понимаю, что нужно иностранцу время, но если в 23 года ты был капитаном у себя в команде, значит, у тебя есть качества, в том числе и для раздевалки.

    Я очень рад за Денисова, Литвинова, Пруцева, которые проявляют себя.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 6 матчах (465 минут) после зимней паузы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Андрей, ты играл за СПАРТАК, а сейчас в наших майках выходит состав, нанятый киевлянином и оцениваемый его женщиной. Поэтому никто никому морду в раздевалке бить не будет - другие нравы. А что касается молодёжи, я рад только за Литвинова, остальные - не уровень Спартака.

      0
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      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Да там половине команды надо в пятак дать. Понабрали сплошной неликвид во главе с физруком. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14558

      Алексей З 5 часов назад

      Эти антиспартаковские " консервы" периодически будут всплывать на ссученных сайтах. Уже сыгран матч с Ростовом , а они живут игрой с Краснодаром.
      Что , блдь, писать нечего, а заказ есть ?

      1
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Так надавайте

      0
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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 5 часов назад

      Пруцев как то проявляет. Как то. А вот Денисов и Литвинов должны в этом году принести Спартаку хоть какие-нибудь денежки от продажи. Хотя, понимаю, что охотников их купить за те денежки, что Спартак запросит, скорее всего не будет, причем не никогда не будет.

      0
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      Рейтинг: +1404

      Lilipyt 6 часов назад

      В моменте когда Дуарте перестал бежать игрок был от него в 3 метрах и в переди находилось еще 3 спартаковца. Так ли критична была его остановка при том что выход был не 1в1

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      Рейтинг: +1000

      эд100 > Lilipyt 4 часа назад

      не критична, но говорит о многом, ему похер на команду.

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      Рейтинг: +18200

      NewLife 6 часов назад

      Как аналитик и тренер Тиша дно, хотя и был успешным игроком. Указанная им троица - полный отстой, не соответствующая по классу требованиям к игрокам Спартака.

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      Рейтинг: +2450

      alefreddy 6 часов назад

      свои молодые не лучше играют защита что с ним что без него дыра,Так и своим бейти тоже в лицо

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