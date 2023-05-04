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  • «В наше время ему надавали бы по морде»: Тихонов раскритиковал защитника «Спартака» Дуарте

«В наше время ему надавали бы по морде»: Тихонов раскритиковал защитника «Спартака» Дуарте

4 мая 2023, 10:52
10

Андрей Тихонов возмущен игрой зимнего новичка «Спартака» Алексиса Дуарте.

– После игры с «Акроном» Дмитрий Аленичев жестко высказался – собрать всех иностранцев в один чартер и отправить домой. Разделяете эту точку зрения?

– Если брать Мозеса и Промеса, это одно. А если Дуарте – другое.

За то, что он сделал в игре с «Краснодаром», когда бежал за игроком и потом остановился... За такие вещи надо из команды выгонять. У нас бы в раздевалке за такие вещи по шляпе надавали.

Тебя покупают за такие деньги, а ты не успеваешь и останавливаешься – и забивают гол. Не думаю, что кто-то слово сказал. В наше бы время надавали бы в раздевалке по морде, так бы просто это не прошло.

Тяжело, устал, но ты должен бежать до конца. Сейчас, видимо, это нормально. Еще раз – ротация хороша, когда не сильно влияет на схему. А когда выпадают те, кто делает результат, это плохо.

– Зато много молодежи выходит.

– Это очень хорошо. Чем наши молодые уступают тому же Дуарте?

Понимаю, что нужно иностранцу время, но если в 23 года ты был капитаном у себя в команде, значит, у тебя есть качества, в том числе и для раздевалки.

Я очень рад за Денисова, Литвинова, Пруцева, которые проявляют себя.

  • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
  • Это его первый опыт в Европе.
  • 23-летний парагваец поучаствовал в 6 матчах (465 минут) после зимней паузы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Тихонов Андрей
Комментарии (10)
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alefreddy
1683188428
свои молодые не лучше играют защита что с ним что без него дыра,Так и своим бейти тоже в лицо
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NewLife
1683189542
Как аналитик и тренер Тиша дно, хотя и был успешным игроком. Указанная им троица - полный отстой, не соответствующая по классу требованиям к игрокам Спартака.
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Lilipyt
1683189917
В моменте когда Дуарте перестал бежать игрок был от него в 3 метрах и в переди находилось еще 3 спартаковца. Так ли критична была его остановка при том что выход был не 1в1
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SLADE2019
1683192809
Пруцев как то проявляет. Как то. А вот Денисов и Литвинов должны в этом году принести Спартаку хоть какие-нибудь денежки от продажи. Хотя, понимаю, что охотников их купить за те денежки, что Спартак запросит, скорее всего не будет, причем не никогда не будет.
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Дядя Серёжа
1683193641
Так надавайте
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DOCTOR PENALTY
1683200265
Андрей, ты играл за СПАРТАК, а сейчас в наших майках выходит состав, нанятый киевлянином и оцениваемый его женщиной. Поэтому никто никому морду в раздевалке бить не будет - другие нравы. А что касается молодёжи, я рад только за Литвинова, остальные - не уровень Спартака.
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