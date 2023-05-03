Рианчо дал прогноз, кто займет второе место в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо полагает, что команда финиширует в сезоне РПЛ на втором месте.

«К сожалению, «Спартак» не смог удержать интригу в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Теперь им важно быть вторыми. Думаю, Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером РПЛ по итогам сезона.

А Валерий Карпин заслуживает звания тренера года, потому что его команда выступила намного лучше, чем от нее ожидали. «Ростов» показал отличный результат – в первую очередь за счет профессионализма тренера», – сказал Рианчо.

«Ростов» сейчас занимает 2-е место. «Спартак» отстает на очко.

«Спартак» и «Ростов» в последнем туре сыграли 1:1.

Москвичей тренирует соотечественник Рианчо Гильермо Абаскаль.

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