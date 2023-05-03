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    Рианчо дал прогноз, кто займет второе место в РПЛ

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо полагает, что команда финиширует в сезоне РПЛ на втором месте.

    «К сожалению, «Спартак» не смог удержать интригу в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Теперь им важно быть вторыми. Думаю, Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером РПЛ по итогам сезона.

    А Валерий Карпин заслуживает звания тренера года, потому что его команда выступила намного лучше, чем от нее ожидали. «Ростов» показал отличный результат – в первую очередь за счет профессионализма тренера», – сказал Рианчо.

    • «Ростов» сейчас занимает 2-е место. «Спартак» отстает на очко.
    • «Спартак» и «Ростов» в последнем туре сыграли 1:1.
    • Москвичей тренирует соотечественник Рианчо Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.05.2023 22:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 2 часа назад

      Что гадать. Борьба будет трудной для всех претендентов на медали.

      0
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      Рейтинг: +1000

      эд100 8 часов назад

      особенно много было профессионализма тренера..., ты прикалываешься?! смотрю на карпушу в ростове, а особенно в сборной, ну прям не к чему придраться, просто идеал.......

      1
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 11 часов назад

      Скорее всего лейтенанты будут вторыми, а Спартак будет в тройке, но все решит встреча когда сыграют два Великих московских клуба Спартак-ЦДКА, будет московское дерби и думаю этот матч пройдет очень интересно, вот там и решиться кто будет вторым

      1
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 > Suvorov51 11 часов назад

      Постараюсь побывать на этом матче

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 18 часов назад

      у спартака через 3 дня гарантировано +0 очков, а конкуренты не дрыхнут. но именно спартак займёт второе место, да. логика капец.

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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > fakeid 10 часов назад

      что прям гарантированно? Кто гарантировал? Может хоть ничейка?

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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Думаю, что вторым будет ЦСКА.

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