Рианчо дал прогноз, кто займет второе место в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо полагает, что команда финиширует в сезоне РПЛ на втором месте.
«К сожалению, «Спартак» не смог удержать интригу в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Теперь им важно быть вторыми. Думаю, Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером РПЛ по итогам сезона.
А Валерий Карпин заслуживает звания тренера года, потому что его команда выступила намного лучше, чем от нее ожидали. «Ростов» показал отличный результат – в первую очередь за счет профессионализма тренера», – сказал Рианчо.
- «Ростов» сейчас занимает 2-е место. «Спартак» отстает на очко.
- «Спартак» и «Ростов» в последнем туре сыграли 1:1.
- Москвичей тренирует соотечественник Рианчо Гильермо Абаскаль.
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Источник: «РБ Спорт»