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Рианчо дал прогноз, кто займет второе место в РПЛ

3 мая 2023, 22:28
3

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо полагает, что команда финиширует в сезоне РПЛ на втором месте.

«К сожалению, «Спартак» не смог удержать интригу в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Теперь им важно быть вторыми. Думаю, Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером РПЛ по итогам сезона.

А Валерий Карпин заслуживает звания тренера года, потому что его команда выступила намного лучше, чем от нее ожидали. «Ростов» показал отличный результат – в первую очередь за счет профессионализма тренера», – сказал Рианчо.

  • «Ростов» сейчас занимает 2-е место. «Спартак» отстает на очко.
  • «Спартак» и «Ростов» в последнем туре сыграли 1:1.
  • Москвичей тренирует соотечественник Рианчо Гильермо Абаскаль.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Рианчо Рауль
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1683143639
Думаю, что вторым будет ЦСКА.
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эд100
1683182490
особенно много было профессионализма тренера..., ты прикалываешься?! смотрю на карпушу в ростове, а особенно в сборной, ну прям не к чему придраться, просто идеал.......
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zigbert
1683204625
Что гадать. Борьба будет трудной для всех претендентов на медали.
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