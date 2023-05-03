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    Джигурда – о Дзюбе: «Поддерживал его, еще когда он «дзюбил»

    Известный актер Никита Джигурда поддержал Артема Дзюбу и Леонида Слуцкого. Они недавно стали ведущими шоу «Ну, так нельзя, ###».

    «Не вижу ничего зазорного в форматах программ, в которых участвуют Слуцкий и Дзюба. Мужики забавляются. Это лучше, чем быть стерильными. Вот они не такие. Никаких наездов на ребят не признаю.

    Мой любимый Артем Дзюба, которого люблю и признаю его талант. Крутой! Поддерживал его, еще когда он «дзюбил». Леонид Слуцкий, о котором говорил давно, что нужно его делать тренером сборной России. Наш настоящий тренер! Двумя руками за гениального тренера Леонида Слуцкого и великолепного игрока Артема Дзюбу», – сказал Джигурда.

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    Источник: Sport24

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    03.05.2023 20:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1765

      Fialet 17 часов назад

      Всегда считал Тжигурду уйобищем, так оно и есть.

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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 21 час назад

      Дзюба с Джигарханяном в баню не ходит

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