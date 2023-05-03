Джигурда – о Дзюбе: «Поддерживал его, еще когда он «дзюбил»

Известный актер Никита Джигурда поддержал Артема Дзюбу и Леонида Слуцкого. Они недавно стали ведущими шоу «Ну, так нельзя, ###».

«Не вижу ничего зазорного в форматах программ, в которых участвуют Слуцкий и Дзюба. Мужики забавляются. Это лучше, чем быть стерильными. Вот они не такие. Никаких наездов на ребят не признаю.

Мой любимый Артем Дзюба, которого люблю и признаю его талант. Крутой! Поддерживал его, еще когда он «дзюбил». Леонид Слуцкий, о котором говорил давно, что нужно его делать тренером сборной России. Наш настоящий тренер! Двумя руками за гениального тренера Леонида Слуцкого и великолепного игрока Артема Дзюбу», – сказал Джигурда.

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