⚡ АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Тоттенхэмом» на 95-й минуте (4:3)

Закончился центральный матч 34-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 4:3. Решающий гол на 95-й минуте забил Диогу Жота.

Гарри Кейн забил 208-й гол в АПЛ и вышел на второе место в списке бомбардиров.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на счету 56 очков. «Тоттенхэм» с 54 очками идет на шестой строчке.

Англия. АПЛ. 34-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:3 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Джонс, 3; 2:0 – Диас, 5; 3:0 – Салах, 15 (с пенальти); 3:1 – Кейн, 39; 3:2 – Сон, 77; 3:3 – Ришарлисон, 90+3; 4:3 – Жота, 90+5.

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