Широков назвал фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

Роман Широков рассказал о своих ожиданиях от игры 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Фаворит, наверное, «Спартак», потому что играют дома. Другое дело, что не так много народу собирается. Но на этот матч должны прийти после прошлой эмоциональной победы, тем более игра с Карпиным.

«Ростов» может создать проблемы «Спартаку». Сейчас любая команда может создать проблемы «Спартаку», либо они сами их себе создают. А если исходить из того, что «Ростов» сейчас вообще на втором месте, то они точно не захотят его упускать.

Проблема «Спартака» в том, что хорошо играют в атаке, но плохо в обороне? Это побочный эффект: чем больше уделяешь внимания атаке, тем меньше получается в обороне. А так не должно быть.

Баланс – это самое важное. Но «Спартаку» пока его не достаeт. Может, добавят в этом компоненте», – заявил Широков.