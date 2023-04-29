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    • «Зачем привезли этого парня?»: Романцев – о зимнем новичке «Спартака»

    «Зачем привезли этого парня?»: Романцев – о зимнем новичке «Спартака»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от волевой победы над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

    «Конечно, то, что «Спартак» выиграл, к тому же у соперника, набравшего ход в чемпионате, не может не радовать. В то же время встреча действительно породила немало вопросов.

    Я не очень понял, почему на своем стадионе в составе вышли шесть защитников? Хотя это не решило проблемы контроля середины поля – соперник быстро переходил из обороны в атаку.

    Да, спартаковцы проявили характер и спасли, казалось бы, безнадежный матч. Но почему так беззубо проведен первый тайм? Почему команда взорвалась только после второго пропущенного мяча?

    А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?

    Еще одно «почему» можно было бы адресовать Соболеву – до перерыва Саша оставался почти незаметным. Но вспышка нападающего во второй половине игры, его дубль зажгли партнеров – хозяева стали почти неудержимы.

    А появление Промеса, забившего в стиле Цымбаларя, и Зиньковского с Николсоном дало понять – с таким настроем красно-белые способны на чудеса. Так почему же всего этого не наблюдалось в Кубке против «Акрона»?» – сказал Романцев.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо».
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 5 матчах (375 минут) после зимней паузы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2023 11:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101403

      zigbert 29 апреля, 22:30

      Вопросы по его приобретению есть. Скорости Дуарте явно не хватает.

      0
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      Рейтинг: +1744

      Suvorov51 29 апреля, 13:01

      Эхххх, Олег Иванович, если бы все знать, а так сколько чудаков привозят агенты, эти вражины только думают о больших бабках, вот в чем беда

      0
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      Рейтинг: +24674

      DOCTOR PENALTY 29 апреля, 12:19

      Олег Иваныч, слишком простой вопрос задаёшь. Ответ на поверхности. (((

      0
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      Рейтинг: +21317

      derrik2000 29 апреля, 12:00

      "А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?"

      ЛИЧНОЕ пожелание рыжего.

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      Рейтинг: +2094

      ПалкоВводецъ (returned) 29 апреля, 11:59

      Срам так это прачечная по отмыванию агентского бобла за всякий хлам и неликвид во главе с суперфизруком. Гыгыгы

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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 29 апреля, 12:37

      лай громче пес

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      Рейтинг: +1744

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 29 апреля, 13:04

      Палка в жопе участвует во все комент, он просто не может без этого, так что не обращайте на его реплики их очень много из вонючей питерской помойки

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