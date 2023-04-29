«Зачем привезли этого парня?»: Романцев – о зимнем новичке «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от волевой победы над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Конечно, то, что «Спартак» выиграл, к тому же у соперника, набравшего ход в чемпионате, не может не радовать. В то же время встреча действительно породила немало вопросов.

Я не очень понял, почему на своем стадионе в составе вышли шесть защитников? Хотя это не решило проблемы контроля середины поля – соперник быстро переходил из обороны в атаку.

Да, спартаковцы проявили характер и спасли, казалось бы, безнадежный матч. Но почему так беззубо проведен первый тайм? Почему команда взорвалась только после второго пропущенного мяча?

А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?

Еще одно «почему» можно было бы адресовать Соболеву – до перерыва Саша оставался почти незаметным. Но вспышка нападающего во второй половине игры, его дубль зажгли партнеров – хозяева стали почти неудержимы.

А появление Промеса, забившего в стиле Цымбаларя, и Зиньковского с Николсоном дало понять – с таким настроем красно-белые способны на чудеса. Так почему же всего этого не наблюдалось в Кубке против «Акрона»?» – сказал Романцев.