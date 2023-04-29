Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зачем привезли этого парня?»: Романцев – о зимнем новичке «Спартака»

«Зачем привезли этого парня?»: Романцев – о зимнем новичке «Спартака»

29 апреля 2023, 11:11
3

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от волевой победы над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Конечно, то, что «Спартак» выиграл, к тому же у соперника, набравшего ход в чемпионате, не может не радовать. В то же время встреча действительно породила немало вопросов.

Я не очень понял, почему на своем стадионе в составе вышли шесть защитников? Хотя это не решило проблемы контроля середины поля – соперник быстро переходил из обороны в атаку.

Да, спартаковцы проявили характер и спасли, казалось бы, безнадежный матч. Но почему так беззубо проведен первый тайм? Почему команда взорвалась только после второго пропущенного мяча?

А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?

Еще одно «почему» можно было бы адресовать Соболеву – до перерыва Саша оставался почти незаметным. Но вспышка нападающего во второй половине игры, его дубль зажгли партнеров – хозяева стали почти неудержимы.

А появление Промеса, забившего в стиле Цымбаларя, и Зиньковского с Николсоном дало понять – с таким настроем красно-белые способны на чудеса. Так почему же всего этого не наблюдалось в Кубке против «Акрона»?» – сказал Романцев.

  • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо».
  • Это его первый опыт в Европе.
  • 23-летний парагваец поучаствовал в 5 матчах (375 минут) после зимней паузы.

Еще по теме:
В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова 3
Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке» 5
Григорян назвал игрока, который иногда выглядел нелепо в «Спартаке» 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Романцев Олег
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1682758816
"А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?" ЛИЧНОЕ пожелание рыжего.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1682759960
Олег Иваныч, слишком простой вопрос задаёшь. Ответ на поверхности. (((
Ответить
zigbert
1682796626
Вопросы по его приобретению есть. Скорости Дуарте явно не хватает.
Ответить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
11
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
7
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
4
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
11
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
7
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
4
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
13
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
20
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+