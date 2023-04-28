Тренер «Факела» оценил выездную победу над «Динамо»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался после победы над «Динамо» в 25-м туре РПЛ (2:0).

«Мы добились отличного результата, ребята сражались друг за друга, было единство. Прекрасная поддержка болельщиков. «Динамо» создавало моменты, мы были к этому готовы, справились с давлением. Имели свои шансы и воспользовались ими», – сказал тренер.