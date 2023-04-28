Игрок «Зенита» вызван на молодежный ЧМ, он пропустит концовку сезона

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в молодежную сборную Бразилии для участия в молодежном чемпионате мира.
В настоящий момент на счету Ренана 11 матчей за молодежную сборную своей страны и победа на чемпионате Южной Америки U-20.
- Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет с 20 мая по 11 июня в 4 аргентинских городах: Ла-Плате, Мендосе, Сан-Хуане и Сантьяго-дель-Эстеро.
- На групповом этапе турнира бразильцы сыграют с Италией, Нигерией и Доминиканской Республикой.
- Ренан в «Зените» с зимы. Им интересуются «Реал» и клубы АПЛ.
Источник: телеграм-канал «Зенита»