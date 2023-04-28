Игрок «Зенита» вызван на молодежный ЧМ, он пропустит концовку сезона

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в молодежную сборную Бразилии для участия в молодежном чемпионате мира.

В настоящий момент на счету Ренана 11 матчей за молодежную сборную своей страны и победа на чемпионате Южной Америки U-20.