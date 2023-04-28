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    • Игрок «Зенита» вызван на молодежный ЧМ, он пропустит концовку сезона

    Игрок «Зенита» вызван на молодежный ЧМ, он пропустит концовку сезона

    Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в молодежную сборную Бразилии для участия в молодежном чемпионате мира.

    В настоящий момент на счету Ренана 11 матчей за молодежную сборную своей страны и победа на чемпионате Южной Америки U-20.

    • Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет с 20 мая по 11 июня в 4 аргентинских городах: Ла-Плате, Мендосе, Сан-Хуане и Сантьяго-дель-Эстеро.
    • На групповом этапе турнира бразильцы сыграют с Италией, Нигерией и Доминиканской Республикой.
    • Ренан в «Зените» с зимы. Им интересуются «Реал» и клубы АПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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