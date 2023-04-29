«Спартак» и «Ростов» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Селихов – Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Никита Чернов – Томаш Тавареш, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Леон Классен, Павел Маслов – Кейта Бальде, Александр Соболев.
- Ростов: Сергей Песьяков – Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович – Данил Глебов, Алексей Миронов, Кирилл Щетинин – Роман Тугарев, Хорен Байрамян, Николай Комличенко.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 63 (4,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 6
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.72
- Ничья – 4.20
- Победа «Ростова» – 4.50
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»