«Спартак» и «Ростов» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Кирилл Левников (Россия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 63 (4,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 6

Фолы в среднем за матч: 23

Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.72

Ничья – 4.20

Победа «Ростова» – 4.50

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Спартак – Ростов