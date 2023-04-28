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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Ростов»: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Ростов»: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    «Спартак» и «Ростов» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Кирилл Левников (Россия)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 63 (4,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 6
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.72
    • Ничья – 4.20
    • Победа «Ростова» – 4.50

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Спартак – Ростов

    Источник: «Бомбардир»

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