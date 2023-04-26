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    • Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    «Спартак» и «Ростов» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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    «Спартак» занимает третье место в таблице, имея на счету 48 очков. «Ростов» с 49 очками идет на второй строчке.

    Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан.

    • Матч состоится в субботу, 29 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Лига ставок».
    • Начало – в 19:30 мск.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,73. На ничью можно поставить за 4,10. На выигрыш «Ростова» дают 4,90.

    Источник: «Бомбардир»

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