«Спартак» и «Ростов» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Спартак» занимает третье место в таблице, имея на счету 48 очков. «Ростов» с 49 очками идет на второй строчке.

Игра первого круга закончилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан.

Матч состоится в субботу, 29 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 19:30 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,73. На ничью можно поставить за 4,10. На выигрыш «Ростова» дают 4,90.

Прогноз на матч Спартак – Ростов