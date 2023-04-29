«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало – в 14:00 мск.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Иванов (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 54 (4,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 5

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. Андрей Мостовой сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа «Крыльев» – 4.70

Ничья – 3.95

Победа «Зенита» – 1.74

Прогноз на матч: победа Зенита

Где смотреть матч Крылья Советов – Зенит