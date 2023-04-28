Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 25 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 25 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало – в 14:00 мск.

    Знаете, кто победит? Получите до 10000 рублей бесплатно и ставьте на матч

    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Иванов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 54 (4,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 5
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. Андрей Мостовой сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Крыльев» – 4.70
    • Ничья – 3.95
    • Победа «Зенита» – 1.74

    Прогноз на матч: победа Зенита

    Где смотреть матч Крылья Советов – Зенит

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 