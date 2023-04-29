«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало – в 14:00 мск.
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Ориентировочные составы:
- Крылья: Иван Ломаев – Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Александр Зуев, Александр Солдатенков – Сергей Бабкин, Фернандо Костанца, Бенхамин Гарре, Николай Рассказов – Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко.
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев – Далер Кузяев, Вендел, Вильмар Барриос – Матео Кассьерра, Малком, Клаудиньо.
Судья: Сергей Иванов (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 54 (4,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 5
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. Андрей Мостовой сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа «Крыльев» – 4.70
- Ничья – 3.95
- Победа «Зенита» – 1.74
Прогноз на матч: победа Зенита
Источник: «Бомбардир»