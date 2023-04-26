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    • Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023

    «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

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    «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, имея на счету 58 очков. «Крылья» с 25 очками идут на 12-й строчке.

    Игра первого круга закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. Андрей Мостовой сделал дубль.

    • Матч состоится в субботу, 29 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Лига ставок».
    • Начало – в 14:00 мск.

    «Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,66. На ничью можно поставить за 4,10. На выигрыш «Крыльев» дают 5,30.

    Источник: «Бомбардир»

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