«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

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«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, имея на счету 58 очков. «Крылья» с 25 очками идут на 12-й строчке.

Игра первого круга закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. Андрей Мостовой сделал дубль.

Матч состоится в субботу, 29 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 14:00 мск.

«Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,66. На ничью можно поставить за 4,10. На выигрыш «Крыльев» дают 5,30.

Прогноз на матч Крылья Советов – Зенит