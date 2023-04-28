«Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по игроку сборной Сербии: его хотел «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может перейти в «Краснодар».
«Предложение в размере 9 миллионов евро поступило в «Црвену», и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.
Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в «Краснодар». Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», – сообщил источник Sport24.
- Рыночная стоимость Эраковича – 7 миллионов евро.
- Он провел 4 матча за сборную Сербии.
- На серба также претендовал «Зенит».
Источник: Sport24