«Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по игроку сборной Сербии: его хотел «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может перейти в «Краснодар».

«Предложение в размере 9 миллионов евро поступило в «Црвену», и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.

Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в «Краснодар». Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», – сообщил источник Sport24.