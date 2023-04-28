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  • «Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по игроку сборной Сербии: его хотел «Зенит»

«Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по игроку сборной Сербии: его хотел «Зенит»

28 апреля 2023, 09:53
3

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может перейти в «Краснодар».

«Предложение в размере 9 миллионов евро поступило в «Црвену», и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.

Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в «Краснодар». Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», – сообщил источник Sport24.

  • Рыночная стоимость Эраковича – 7 миллионов евро.
  • Он провел 4 матча за сборную Сербии.
  • На серба также претендовал «Зенит».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Црвена Звезда Эракович Страхиня
Комментарии (3)
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SLADE2019
1682665104
Тоже, вилами по воде писано. Но здесь, вектор понятен, что клуб хочет. Действительно Краснодар нуждается в усилении оборонительной линии. Будем наблюдать, что дальше с этим сербом будет происходить.
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Таврида
1682666167
9 лямов за любого игрока из Сербии - перебор. И сборная - не показатель, на ЧМ им хорошо напихали, этого Эраковича, ЕМНИП, даже на поле не выпустили.
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Давид59
1682675693
Когда Эракович после приглашения Зенита стал выпендриваться, на его место купили Ренана
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