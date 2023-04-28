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    • «Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по игроку сборной Сербии: его хотел «Зенит»

    «Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по игроку сборной Сербии: его хотел «Зенит»

    Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может перейти в «Краснодар».

    «Предложение в размере 9 миллионов евро поступило в «Црвену», и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.

    Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в «Краснодар». Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», – сообщил источник Sport24.

    • Рыночная стоимость Эраковича – 7 миллионов евро.
    • Он провел 4 матча за сборную Сербии.
    • На серба также претендовал «Зенит».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1250

      Таврида 29 минут назад

      9 лямов за любого игрока из Сербии - перебор. И сборная - не показатель, на ЧМ им хорошо напихали, этого Эраковича, ЕМНИП, даже на поле не выпустили.

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      Рейтинг: +1060

      SLADE2019 47 минут назад

      Тоже, вилами по воде писано. Но здесь, вектор понятен, что клуб хочет. Действительно Краснодар нуждается в усилении оборонительной линии. Будем наблюдать, что дальше с этим сербом будет происходить.

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