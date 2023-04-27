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    Семак пожаловался на стоимость российских футболистов

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команде сложно сделать ставку на российских игроков.

    – Вы хотя бы примерно представляете, какой будет трансферная стратегия «Зенита» на лето?

    – Пока сложно сказать. Мы знаем, что нам нужно, чтобы двигаться вперед. И чтобы сохранить баланс, о котором мы говорили.

    – Но если летом уходят Малком, Вендел и Клаудиньо, вы получаете практически другую команду.

    – Такое тоже возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90%. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом».

    – Недоброжелатели уже говорят про то, что в случае ухода бразильцев это будет «Зенит» Пенза.

    – У всех своe мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м...

    – В нынешних политических и экономических условиях реально заполучить в «Зенит» игроков такого же уровня из Бразилии?

    – Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет.

    Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, меньше готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

    – Выходил список из 10 фамилий футболистов с российским паспортом, которых летом хочет получить «Зенит». Но, исходя из ваших слов, я понимаю, что шансов даже на половину почти нет.

    – Пока это просто слова и предположения. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью.

    Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что взять даже трeх-четырeх игроков с российским паспортом для нас сложно. Ещe раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • Петербуржцы близки к 5-му чемпионству подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17478

      Garrincha58 30 минут назад

      всё правильно вот пример скажем Баринов Зенит его бы купил но Локо его продаст примерно за 12-15 для Зенита но за границей его за 5 и то с натяжкой купят вот и приходится искать за бугром бразильцев или аргентинцев ведь купи Баринова его уже не продаж ни кому а скажем Ренана можно продать за 20-ку или ещё пример Зенит хочет Сафонова но быки за него просят 30 но кто его купит за границей за эту цену никто тогда зачем переплачивать Зениту и так почти с каждым русским благо в своё время бесплатно пришёл Дзюба сейчас Бакаев а пришлось бы платить большие деньги а Бакаев сидит и ещё неизвестно толк будет или нет лучше уж купить Мантуана

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