Семак пожаловался на стоимость российских футболистов

всё правильно вот пример скажем Баринов Зенит его бы купил но Локо его продаст примерно за 12-15 для Зенита но за границей его за 5 и то с натяжкой купят вот и приходится искать за бугром бразильцев или аргентинцев ведь купи Баринова его уже не продаж ни кому а скажем Ренана можно продать за 20-ку или ещё пример Зенит хочет Сафонова но быки за него просят 30 но кто его купит за границей за эту цену никто тогда зачем переплачивать Зениту и так почти с каждым русским благо в своё время бесплатно пришёл Дзюба сейчас Бакаев а пришлось бы платить большие деньги а Бакаев сидит и ещё неизвестно толк будет или нет лучше уж купить Мантуана
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команде сложно сделать ставку на российских игроков.
– Вы хотя бы примерно представляете, какой будет трансферная стратегия «Зенита» на лето?
– Пока сложно сказать. Мы знаем, что нам нужно, чтобы двигаться вперед. И чтобы сохранить баланс, о котором мы говорили.
– Но если летом уходят Малком, Вендел и Клаудиньо, вы получаете практически другую команду.
– Такое тоже возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90%. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом».
– Недоброжелатели уже говорят про то, что в случае ухода бразильцев это будет «Зенит» Пенза.
– У всех своe мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м...
– В нынешних политических и экономических условиях реально заполучить в «Зенит» игроков такого же уровня из Бразилии?
– Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет.
Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, меньше готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.
– Выходил список из 10 фамилий футболистов с российским паспортом, которых летом хочет получить «Зенит». Но, исходя из ваших слов, я понимаю, что шансов даже на половину почти нет.
– Пока это просто слова и предположения. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью.
Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что взять даже трeх-четырeх игроков с российским паспортом для нас сложно. Ещe раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
- Петербуржцы близки к 5-му чемпионству подряд.