Семак пожаловался на стоимость российских футболистов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команде сложно сделать ставку на российских игроков.

– Вы хотя бы примерно представляете, какой будет трансферная стратегия «Зенита» на лето?

– Пока сложно сказать. Мы знаем, что нам нужно, чтобы двигаться вперед. И чтобы сохранить баланс, о котором мы говорили.

– Но если летом уходят Малком, Вендел и Клаудиньо, вы получаете практически другую команду.

– Такое тоже возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90%. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом».

– Недоброжелатели уже говорят про то, что в случае ухода бразильцев это будет «Зенит» Пенза.

– У всех своe мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м...

– В нынешних политических и экономических условиях реально заполучить в «Зенит» игроков такого же уровня из Бразилии?

– Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет.

Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, меньше готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

– Выходил список из 10 фамилий футболистов с российским паспортом, которых летом хочет получить «Зенит». Но, исходя из ваших слов, я понимаю, что шансов даже на половину почти нет.

– Пока это просто слова и предположения. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью.

Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что взять даже трeх-четырeх игроков с российским паспортом для нас сложно. Ещe раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.