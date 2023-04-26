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    Бабаев заявил, что Фернандес может стать работником ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем защитника Марио Фернандеса.

    «Может ли Марио Фернандес провести свой последний матч в карьере за ЦСКА? Даже если Марио не продолжит карьеру в клубе, то что-то подобное проведeм.

    Есть ли возможность, что останется в клубе? Есть вероятность, что он станет работником нашего клуба – это зависит от его планов.

    Ему нужно время, чтобы всe пережить. Сейчас у него период разочарования. Он ожидал большего от своего футбольного выступления в Бразилии. Мы постоянно на связи с ним, открыты к диалогу», – сказал Бабаев.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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