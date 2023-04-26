Бабаев заявил, что Фернандес может стать работником ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем защитника Марио Фернандеса.

«Может ли Марио Фернандес провести свой последний матч в карьере за ЦСКА? Даже если Марио не продолжит карьеру в клубе, то что-то подобное проведeм.

Есть ли возможность, что останется в клубе? Есть вероятность, что он станет работником нашего клуба – это зависит от его планов.

Ему нужно время, чтобы всe пережить. Сейчас у него период разочарования. Он ожидал большего от своего футбольного выступления в Бразилии. Мы постоянно на связи с ним, открыты к диалогу», – сказал Бабаев.