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    • Кубок для ретроматча «Спартака» и «Динамо» в Волгограде куплен в интернет-магазине: на игре будет аншлаг

    Кубок для ретроматча «Спартака» и «Динамо» в Волгограде куплен в интернет-магазине: на игре будет аншлаг

    1 мая на «Волгоград Арене» состоится ретроматч с участием «Спартака» и «Динамо». В городе проходит подготовка.

    На стадионе ожидается аншлаг – 45 тысяч зрителей.

    Кубок для победителя матча куплен в интернет-магазине. Найти подходящий по исполнению трофей РФС смог только там в разделе антиквариата.

    «Один из сотрудников покопался в разделе антиквариат и нашел вот такую чащу (хотя выбирался он не по принципу экономии, а чтобы подходил по антуражу к ретроматчу).

    Теперь этот кубок будет вручен победителю ретроматча. К слову, кубок (а вообще это антикварная ваза 1955 года) реально довольно аутентичный и вполне вписывается в идею матча», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    «Откроют это событие песней «Герои спорта» в исполнении Эдуарда Хиля-младшего вместе с оркестром», – добавил инсайдер Иван Карпов..

    • Матч станет реконструкцией встречи клубов 2 мая 1943 года.

    Фото: телеграм-канал «Мутко против»

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +678

      life85 1 час назад

      Фото в студию !

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