Кубок для ретроматча «Спартака» и «Динамо» в Волгограде куплен в интернет-магазине: на игре будет аншлаг

1 мая на «Волгоград Арене» состоится ретроматч с участием «Спартака» и «Динамо». В городе проходит подготовка.

На стадионе ожидается аншлаг – 45 тысяч зрителей.

Кубок для победителя матча куплен в интернет-магазине. Найти подходящий по исполнению трофей РФС смог только там в разделе антиквариата.

«Один из сотрудников покопался в разделе антиквариат и нашел вот такую чащу (хотя выбирался он не по принципу экономии, а чтобы подходил по антуражу к ретроматчу).

Теперь этот кубок будет вручен победителю ретроматча. К слову, кубок (а вообще это антикварная ваза 1955 года) реально довольно аутентичный и вполне вписывается в идею матча», – написал телеграм-канал «Мутко против».

«Откроют это событие песней «Герои спорта» в исполнении Эдуарда Хиля-младшего вместе с оркестром», – добавил инсайдер Иван Карпов..

Матч станет реконструкцией встречи клубов 2 мая 1943 года.

Фото: телеграм-канал «Мутко против»