Мостовой: «Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС»

дайте "царю" порулить судейским корпусом, чтобы цирковое шоу продолжалось вечно и в каждом матче..!)
Александр Мостовой порассуждал о судействе в РПЛ, предложив себя на руководящую должность в РФС.
«Мы постоянно говорим о судейских ошибках. Другое дело, что это накапливается и вылезает уже в такие чудо-скандалы. Судейства на высоком уровне никогда не было.
Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться.
Они смотрят VAR с пятью телевизорами и тремя помощниками – всe равно допускается ошибка.
Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере было бы меньше ошибок.
Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» – сказал Мостовой.
- Сейчас судейским департаментом РФС руководит Павел Каманцев.
- Сообщалось, что его может сменить серб Милорад Мажич.