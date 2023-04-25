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    • Мостовой: «Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС»

    Мостовой: «Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС»

    Александр Мостовой порассуждал о судействе в РПЛ, предложив себя на руководящую должность в РФС.

    «Мы постоянно говорим о судейских ошибках. Другое дело, что это накапливается и вылезает уже в такие чудо-скандалы. Судейства на высоком уровне никогда не было.

    Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться.

    Они смотрят VAR с пятью телевизорами и тремя помощниками – всe равно допускается ошибка.

    Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере было бы меньше ошибок.

    Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» – сказал Мостовой.

    • Сейчас судейским департаментом РФС руководит Павел Каманцев.
    • Сообщалось, что его может сменить серб Милорад Мажич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29370

      JTherry 4 минуты назад

      дайте "царю" порулить судейским корпусом, чтобы цирковое шоу продолжалось вечно и в каждом матче..!)

      0
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      Рейтинг: +757

      k611 7 минут назад

      Вот же самомнение у человека...

      0
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      Рейтинг: +545

      eugen-han 9 минут назад

      От части соглашусь с такой прямолинейной трактовкой.
      Иначе можно сказать, что есть буква закона, а есть дух закона, и если проводить аналогию с правилами дорожного движения, то при строгом соблюдении правил всех участников на дороге, может возникнуть коллапс, потому что ничего точного в мире не бывает (всегда есть погрешность), и никакие меры в виде развязок, ограничений и лежачих полицейских и т.п. и в таком роде не помогут.
      Можно одни и те же правила об'яснять и трактовать по разному, вот в чем проблема, которая состоит из противоречия формальности и об'ективности.

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      Рейтинг: +410

      АлексМак 18 минут назад

      Ха,-.. а может и правда...

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