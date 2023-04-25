Мостовой: «Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС»

Александр Мостовой порассуждал о судействе в РПЛ, предложив себя на руководящую должность в РФС.

«Мы постоянно говорим о судейских ошибках. Другое дело, что это накапливается и вылезает уже в такие чудо-скандалы. Судейства на высоком уровне никогда не было.

Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться.

Они смотрят VAR с пятью телевизорами и тремя помощниками – всe равно допускается ошибка.

Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере было бы меньше ошибок.

Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» – сказал Мостовой.