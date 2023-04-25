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  • Мостовой: «Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС»

Мостовой: «Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС»

25 апреля 2023, 15:56
23

Александр Мостовой порассуждал о судействе в РПЛ, предложив себя на руководящую должность в РФС.

«Мы постоянно говорим о судейских ошибках. Другое дело, что это накапливается и вылезает уже в такие чудо-скандалы. Судейства на высоком уровне никогда не было.

Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться.

Они смотрят VAR с пятью телевизорами и тремя помощниками – всe равно допускается ошибка.

Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере было бы меньше ошибок.

Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» – сказал Мостовой.

  • Сейчас судейским департаментом РФС руководит Павел Каманцев.
  • Сообщалось, что его может сменить серб Милорад Мажич.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (23)
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JTherry
1682429407
дайте "царю" порулить судейским корпусом, чтобы цирковое шоу продолжалось вечно и в каждом матче..!)
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Томик
1682431752
Нельзя назначать бывших игроков судьями руководить. Во-первых, они априори не смогут быть объективными. Во-вторых, они в правилах не разбираются, тем более если играл двадцать лет назад.
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insider_retro
1682432117
Царь желает по-царски... Конечно, судить и контролировать проще, чем творить и созидать...
Ответить
NewLife
1682432316
Сказку Пушкина о рыбаке и рыбке давно читал? Полку фриков прибыло)
Ответить
subbotaspartak
1682433358
Может у Запашных есть вакансии
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ivany4
1682433594
Тренерскую стадию он уже прошел.)) Теперь руководитель судейского корпуса. Замечу, без судейской лицензии. Осторожно - двери закрываются - Мостовому приготовиться, следующая остановка Руководитель РФС.
Ответить
Пингвины Антарктиды
1682434653
Надо открытые выборы с участвием всех желающих фанатов проводить... Со Всемирным днём пингвинов!
Ответить
ААМ
1682483658
Ничего нового не придумал.
Ответить
balam
1682486764
грохнут они его.доболтается
Ответить
Из Твери Леха
1682491736
Сам бы лучше стал судьей.
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