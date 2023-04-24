Главой судейского департамента РФС может стать иностранец

После завершения сезона-2022/23 в российском судейском корпусе могут произойти изменения.
На должность главы судейского департамента РФС рассматривается кандидатура Милорада Мажича
В РФС считают, что в руководстве российских судей не хватает авторитетного человека, который мог бы заняться подготовкой новых кадров, а также методологией и мотивацией действующих арбитров.
Приоритет – назначение иностранца. При этом серб Мажич – не единственный кандидат.
Сейчас судейским департаментом РФС руководит Павел Каманцев.
- Мажич обслуживал матчи ЧМ-2014, ЧМ-2018, Евро-2016, финал ЛЧ-2017/18.
- Он завершил судейскую карьеру в 2019 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»