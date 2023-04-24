Главой судейского департамента РФС может стать иностранец

После завершения сезона-2022/23 в российском судейском корпусе могут произойти изменения.

На должность главы судейского департамента РФС рассматривается кандидатура Милорада Мажича

В РФС считают, что в руководстве российских судей не хватает авторитетного человека, который мог бы заняться подготовкой новых кадров, а также методологией и мотивацией действующих арбитров.

Приоритет – назначение иностранца. При этом серб Мажич – не единственный кандидат.

Сейчас судейским департаментом РФС руководит Павел Каманцев.