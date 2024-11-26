Мажич отреагировал на коррупционный скандал в российском судействе

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Не нужно беспокоиться, всe будет официально, всe будет опубликовано», – сказал Мажич.

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