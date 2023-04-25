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    Назовите лучших бомбардиров в истории клубов РПЛ

    РПЛ – это 16 клубов, 16 разных историй: с собственными легендами и героями. Это множество людей, который десятилетиями формировали рейтинги лучших каждой команды. Про это и будет следующий тест «Бомбардира».

    Назовите лучших бомбардиров в истории клубов, которые в сезоне-2022/23 играют в РПЛ.

    Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Ростова», официальный сайт «Динамо», официальный сайт «Ахмата», официальный сайт «Сочи», официальный сайт «Пари НН», официальный сайт «Урала», Dmitriy Golubovich, Maxim Konstantinov, Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

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