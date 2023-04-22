Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Бундеслига. «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3), у команды при Тухеле 2 победы в 7 матчах

    Бундеслига. «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3), у команды при Тухеле 2 победы в 7 матчах

    «Бавария» в 29-м туре Бундеслиги проиграла на выезде «Майнцу». Мюнхенцы вели в счете после первого тайма.

    «Майнц» – бывшая команда главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

    «Бавария» по итогам тура может потерять первое место в таблице. «Майнц» поднялся в зону еврокубков.

    «Майнц» довел беспроигрышную серию до десяти матчей.

    У баварцев при Тухеле семь матчей и две победы.

    Германия. Бундеслига. 29-й тур

    Майнц – Бавария – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мане, 29; 1:1 – Ажорк, 65; 2:1 – Баррейро, 73; 3:1 – Мартин, 79.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новости по теме
    Мюллер: «Бавария» сыграла с «Майнцем» абсолютно ущербно, в том числе я»
    «Ювентус» в 22-й раз вышел в полуфинал еврокубка – это 4-й результат в истории 1
    «Ненавижу это»: Хуммельс раскритиковал судейство в матче «Бавария» – «Манчестер Сити»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4390

      fakeid 1 час назад

      боруссия уже ведёт) надеюсь, победят и выйдут на 1.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      SunnyDay 1 час назад

      Вопрос ❓ накол выгоняли Нагельсмана?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1184

      Таврида 2 часа назад

      За Тухелем Кан и Салихамиджич полетят. Наглядное пособие как из легенд клуба превратиться в гонимых дегенератов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      Болотоход 2 часа назад

      Тухлого в конце сезона выгонят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17464

      Garrincha58 > Болотоход 2 часа назад

      а может быть и раньше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 