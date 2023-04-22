Бундеслига. «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3), у команды при Тухеле 2 победы в 7 матчах

«Бавария» в 29-м туре Бундеслиги проиграла на выезде «Майнцу». Мюнхенцы вели в счете после первого тайма.

«Майнц» – бывшая команда главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

«Бавария» по итогам тура может потерять первое место в таблице. «Майнц» поднялся в зону еврокубков.

«Майнц» довел беспроигрышную серию до десяти матчей.

У баварцев при Тухеле семь матчей и две победы.

Германия. Бундеслига. 29-й тур

Майнц – Бавария – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мане, 29; 1:1 – Ажорк, 65; 2:1 – Баррейро, 73; 3:1 – Мартин, 79.

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