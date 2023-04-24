«Спартак» и «Краснодар» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы:

Спартак: Селихов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Дуарте, Игнатов, Пруцев, Соболев, Бальде.

Селихов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Дуарте, Игнатов, Пруцев, Соболев, Бальде. Краснодар: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.

Судья: Владислав Безбородов (Россия)

Матчей в сезоне: 17

Желтые карточки: 94 (5,5 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.95

Ничья – 3.85

Победа «Краснодара» – 3.75

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Спартак – Краснодар