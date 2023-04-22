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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Краснодар»: 24 тур РПЛ, 24 апреля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Краснодар»: 24 тур РПЛ, 24 апреля 2023

    «Спартак» и «Краснодар» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 17
    • Желтые карточки: 94 (5,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.95
    • Ничья – 3.85
    • Победа «Краснодара» – 3.75

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Спартак – Краснодар

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:34
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