«Спартак» и «Краснодар» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Селихов – Алексис Дуарте, Даниил Денисов, Томаш Тавареш, Никита Чернов – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс – Кейта Бальде, Михаил Игнатов.
- Краснодар: Матвей Сафонов – Кристиан Рамирес, Кайо, Хуниор Алонсо, Сергей Петров – Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Александр Черников – Джон Кордоба, Жоао Бачи, Кади.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 17
- Желтые карточки: 94 (5,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.95
- Ничья – 3.85
- Победа «Краснодара» – 3.75
Прогноз на матч: обе забьют – да